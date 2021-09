Olivier Faure à Toulouse : le « modèle Occitan » de Carole Delga pour faire gagner Anne Hidalgo

Avant le congrès du Parti Socialiste les 18 et 19 septembre à Villeurbanne qui doit désigner son candidat à la présidentielle de 2022, le premier secrétaire du PS, Olivier Faure fait une visite à Toulouse ce mercredi 8 septembre à la rencontre des militants socialistes, dans le fief de Carole Delga. Il compte sur le dynamisme de la présidente d’Occitanie dans la campagne de la présidentielle derrière Anne Hidalgo.

Vous êtes venu en Occitanie un peu comme on vient voir la Madone. Vous avez parlé de figure iconique pour évoquer Carole Delga ?

C'est une région où les socialistes sont particulièrement fiers d'avoir Carole Delga, qui a été la figure marquante des dernières élections régionales. Donc, il ne s'agit pas de venir toucher la Madone. Il s'agit simplement de venir regarder, prendre exemple sur ce qui est devenu le modèle occitan, avec des réalisations très fortes, avec une personnalité aussi qui a marqué les esprits. Donc, oui, c'est agréable de venir ici en Occitanie, de retrouver les militants qui ont porté Carole Delga au pouvoir.

Elle aura un rôle important, Carole Delga dans la campagne des présidentielles ?

Elle aura un rôle important dans la campagne, évidemment, mais elle aura aussi un rôle très important si d'aventure nous allons jusqu'au bout et que nous l'emportons, ce que je crois.

Elle sera la future première ministre ?

C'est une possibilité, évidemment, parce que encore une fois, elle a marqué les esprits. Je pense que les Françaises et les Français sont attachés à cette diversité territoriale, au fait que la France ne se limite pas à la région parisienne. Que ce soit aussi une France diverse, colorée, chantante, souriante et Carole Delga, c'est tout cela à la fois. C'est l’enthousiasme, la compétence. Donc, c'est vrai que ça donne, ça crée de l'envie et forcément, elle aura un rôle prépondérant dans cette équipe de France que mettra en place notre candidate (Anne Hidalgo) si elle était élue présidente de la République. Ce que je souhaite ardemment.

Les présidentielles approchent, comment allez-vous préparer l’union à gauche. Vous dites que les écologistes font preuve d’immaturité, c’est un message que vous lancez avant la primaire ?

Oui, tout le problème, ce n'est pas simplement de considérer qu'il y a un leadership à trouver sur la gauche. Ça sert à quoi d'être le premier d'un camp qui a été défait ? Non. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'à un moment, la raison l'emporte. Et c'est quand même une évidence que depuis trois scrutins, le parti politique qui a réussi à chaque fois à avoir des maires, des présidents de département, de région, en masse, c'est le parti socialiste. C'est sur lui que repose aujourd'hui le maillage territorial. Pour prendre l'exemple des élections régionales, les socialistes, c'est le double de voix des écologistes dans toute la France. Donc, ça suppose que chacun regarde les choses en face. Plutôt que chacun cherche à se mesurer avec son voisin, on fasse ensemble l'effort de partager un projet de coalition qui permette de venir chacun avec ce qu'il est, que personne ne se trahisse, de bâtir des compromis qui permettent de gouverner pendant cinq ans et de permettre d'avancer sur le plan écologique, sur le plan social. Sur le plan démocratique, les besoins sont là. Ils sont gigantesques. Après cinq ans de Macronisme , l'attente est extrêmement forte. Nous ne pouvons pas la décevoir.

Malgré tout, on voit que la gauche est complètement éclatée. Elle a déjà enclenché la machine à perdre ?

Elle est évidemment aujourd'hui très fragmentée, mais nous sommes en septembre et le système, y compris médiatique, pousse à ce que chacun se présente à l'élection présidentielle pour faire valoir ses idées, ne pas disparaître. Mais il y a les candidats de septembre et les candidats de janvier. Et à ce moment-là, vous verrez qu'il y aura certainement beaucoup moins de monde sur la piste. Ce que j'espère, c'est que d'ici là, la raison l'aura emporté et que nous serons en capacité de présenter une offre plus rassemblée. Même si elle ne sera jamais unanime.

Qu'est ce qui peut se passer d'ici là ?

La raison, l'opinion publique qui pèsera sur chacun, la volonté aussi de celles et ceux qui votent à gauche de trouver un espoir dans cette élection. Ne pas être simplement là pour témoigner d'une forme de résistance. Mais c’est tout le problème, les gens qui votent, ils n’ont pas envie de témoigner, ils ont envie de dire voilà, je viens voter et je peux être dans le camp du vainqueur. Parce qu'il y a des gens qui attendent après la gauche et les écologistes. Il y a des gens qui ont besoin de nous.

Par exemple, nous voulons mettre en place un « minimum jeunesse » pour ne plus connaître ces files insupportables de jeunes en formation qui sont obligés de venir quémander leur repas quotidien. Ces jeunes-là, ils ont besoin d’une solution non pas dans 20 ans, dans 30 ans, mais maintenant. Comment est-ce qu'on fait pour revaloriser les premiers de corvée? Est ce qu'on attend la bonne volonté du patronat comme à l'air de suggérer Bruno Le Maire ? Ou est ce qu'on le fait maintenant en convoquant une conférence salariale comme nous le souhaitons? Est ce qu'on attend 20 ans quand la dette Covid aura été remboursée par les retraités, par les chômeurs, comme cela se profile avec la réforme de l'assurance chômage, la réforme des retraites? Ou est-ce qu'au contraire, on vient faire payer celles et ceux qui se sont indument enrichis pendant cette crise sanitaire? Les GAFAS et ces 42 milliardaires français qui ont vu leurs revenus augmenter de 17% en un an. Et sur la question climatique particulièrement, puisque chacun sait que nous avons dix ans pour conjurer des dommages qui seront irréversibles pour la planète ? Est ce qu'on peut attendre 10 ans, où est ce qu'on doit le faire maintenant? Moi, je pense que c'est maintenant et maintenant, ça suppose qu'il y ait évidemment un peu de raison et un peu moins d'égoïsme partisan.