Olivier Faure candidat à sa propre succession à la tête du PS

"Si nous partons désunis, alors nous sommes la gauche la plus bête du monde." Voilà le credo d'Olivier Faure. Le premier secrétaire du Parti socialiste, leader discret à gauche, est à la tête du PS depuis avril 2018. Il annonce, dans un entretien au Journal du dimanche, qu'il sera candidat à sa propre succession lors d'un congrès qui devrait avoir lieu à la mi-décembre, estimant que le "travail de refondation" du parti n'était "pas achevé".

Rassembler les courants de la gauche et de l'écologie

À la tête du PS depuis deux ans, après l'échec de son candidat Benoît Hamon à la présidentielle de 2017, il a exprimé sa volonté de jouer la carte du rassemblement de la gauche dans la perspective de celle de 2022. "Maintenant, le temps est venu de la réaffirmation de notre identité, articulé au nécessaire rassemblement des forces de la gauche et de l'écologie", a expliqué le premier secrétaire, assurant qu'il s'agit de "la seule équation gagnante". "Nous voulons aller vers une coalition de projet dès aujourd'hui pour rendre possible une candidature unique en 2022", a-t-il affirmé.

Qui à gauche en 2022 ?

Selon lui, le rassemblement "ce n'est pas la reddition ou la dilution". "Ce n'est pas l'ingestion puis la digestion d'un parti par un autre. C'est la capacité à négocier un contrat où chacun est respecté pour ce qu'il apporte et où des objectifs communs clairs sont fixés", a-t-il expliqué. Interrogé sur la possibilité pour le PS de soutenir un candidat écologiste en 2022, Olivier Faure insiste sur le besoin de définir d'abord "un projet commun" pour ensuite "choisir celui ou celle qui est le ou la meilleur(e) pour l'incarner".

"À chacune et à chacun de se montrer capable d'incarner ce bloc social, écologique, démocratique, féministe, et européen", a-t-il estimé. Il espère réitérer aux départementales et régionales en 2021, puis à la présidentielle, une stratégie d'alliance qui s'est avérée gagnante aux municipales.

L'ombre de François Hollande

Outre Olivier Faure qui pense déjà la présidentielle, François Hollande s'est positionné sur le même créneau mercredi 9 septembre. Invité de BFM TV, il expliquait, lui aussi que la gauche devait se rassembler. "Il n’y a pas de question de candidature. Car la question, c’est de savoir ce qu’on propose aux Français? (...) Que veut-on faire pour le pays ? Quelle est notre inspiration ? Qu’est-ce que je peux apporter ? Après viendra l’homme ou la femme qui pourra porter le projet". L'ancien président de la République a expliqué qu'il allait "travailler sur le projet présidentiel". François Hollande aurait-il lui aussi des vues sur le poste de premier secrétaire ?