Lors d'un déplacement à Marseille, ce vendredi, le chef de file des députés Nouvelle Gauche à l'Assemblée Nationale et candidat à la tête du parti socialiste a dénoncé "des sections socialistes dans les Bouches-du-Rhône où il y a plus de cartes d'adhérents que de votants aux élections".

Marseille, France

Lors d'un déplacement à Marseille (Bouches-du-Rhône) ce vendredi matin, Olivier Faure, chef de file des députés Nouvelles Gauche à l'Assemblée Nationale et candidat à la tête du parti socialiste au prochain congrès les 7 et 8 avril, a appelé la fédération socialiste des Bouches-du-Rhône à "plus de transparence".

Des cartes d'adhérents "qui se multiplient comme des pains"

"Il y a malheureusement encore des endroits comme dans les Bouches-du-Rhône où le soupçon peut être nourri par des partiques d'un autre âge" a indiqué Olivier Faure avant de préciser : "des sections où il y a plus de cartes d'adhérents que de votants aux élections générales". Le député explique qu'il y a aussi des sections où "les cartes se multiplient comme d'autres multiplient les pains".

Pour Olivier Faure qui a choisi dans les Bouches-du-Rhône comme mandataire, le conseiller municipal socialiste Benoît Payan, ce sytème a perduré "trop longtemps" avec "sans doute beaucoup de gens qui y trouvait un avantage". Et le candidat au poste de premier secrétaire du PS d'appeler : "dans ce département comme dans les autres, derrière chaque adhésion il doit y avoir un acte conscient et volontaire de la part d'un militant qui a fait le choix de nous rejoindre".

"Des coutumes qui sont une escroquerie démocratique" (Olivier Faure)

"Nous serons peut-être largement battus (NDLR : au prochain congrès) mais j'en prends le risque" poursuit Olivier Faure qui adresse ce message : "si je suis demain premier secrétaire, ces pratiques s'arrêteront net. Il n'y aura pas d'enclaves dans lesquelles on pourra continuer à pratiquer au nom d'un folklore local des coutumes qui sont une escroquerie démocratique."