Olivier Faure en visite à Avignon contre les superprofits

"Ce que eux ne payent pas c'est nous qui le payons", a martelé Olivier Faure ce samedi matin devant les Halles d'Avignon. Le premier secrétaire du parti socialiste (PS) était en visite dans le Vaucluse dans le cadre d'une campagne contre les superprofits * et les inégalités de richesses. "Les grandes entreprises que nous avons aidé pendant la crise sanitaire réalisent des profits sans précédents parce qu'il y a une crise géopolitique et énergétique. Maintenant il faut faire le choix de les taxer pour venir en aide aux Français et aux Françaises", ajoute-t-il. "Total fait de l'argent en France mais ne paie rien. Il faut les amener à prendre leurs responsabilités."

ⓘ Publicité

Lors de sa visite, qui a duré toute la matinée, Olivier Faure est allé à la rencontre des Avignonnais et des commerçants des Halles. "Je gagne 1 000 euros de retraite, je m'en sors pas", lui confie un retraité. "Mais regardez vous avez un gouvernement qui vous dit qu'il va économiser huit milliards sur les retraites et pendant ce temps là on ne touche pas aux gros. C'est bien là qu'est le problème !", lui répond Olivier Faure.

Un referendum pour taxer les superprofits ?

Mais un peu à l'écart deux jeunes femmes s'interrogent sur le lieu choisi pour la visite : "Est-ce que ceux qui ont le plus besoin d'aide sont dans les Halles d'Avignon ? C'est juste une démonstration pour prouver qu'il sort ou est-ce qu'il va apporter des solutions concrètes pour ceux qui en ont le plus besoin ?" Plusieurs tracts ont été distribués par Olivier Faure dans ce sens pour rappeler une proposition de la Nupes de demander un référendum pour taxer les superprofits. "C'est la quatrième ou cinquième fois que je viens à Avignon en quatre ans et je tiens à aller au plus près pour comprendre ce qu'on a à nous dire. C'est la vraie vie", a t-il souligné.

La premier secrétaire du PS a ensuite enchainé avec un rassemblement de soutien aux Iraniennes et aux Iraniens qui se battent pour leurs libertés.

* Les super-profits sont définis comme étant des profits "dégagés sans qu’il y ait eu d’investissement réalisé ou de stratégie adoptée pour accroître ses bénéfices» par l’économiste Anne-Laure Delatte, spécialiste des questions financières et européennes.