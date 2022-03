Présidentielle : Olivier Faure en visite à Grenoble pour la campagne d'Anne Hidalgo

Le premier secrétaire du Parti socialiste était au marché de l'Estacade de Grenoble ce jeudi 3 mars. Il est venu rendre visite aux élus et militants présents sur place, et ainsi les accompagner dans les actions de la campagne d'Anne Hidalgo.

Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste était en visite ce jeudi 3 mars à Grenoble, au marché de l'Estacade. Il était attendu par les élus et les militants dans le cadre des actions de campagne de la candidate socialiste Anne Hidalgo.

Une campagne qui peine à décoller

Devant les étaux du marché de l'Estacade dans le centre-ville de Grenoble, ils sont une petite vingtaine à attendre la venue d'Olivier Faure. Certains tiennent entre leurs mains des tracts de la candidate socialiste à l'élection présidentielle, Anne Hidalgo. C'est le cas de Maxime Clam, jeune militant de 19 ans. "Ca fait plusieurs mois que l'on se bat sur le terrain à tracter, faire des collages. C'est super important pour montrer que le parti socialiste est rassemblé autour de sa candidate". Pourtant, la maire de Paris avoisine seulement les 2% d'intention de vote pour le premier tour de l'élection présidentielle. "Il y a toujours un espoir. On se bat surtout pour nos valeurs, et on croit en la social-démocratie. On peut voir qu'en Europe, elle a gagné en Allemagne, en Espagne ou au Portugal… Je pense qu'elle peut gagner en France, on y croit toujours", assure le jeune militant.

"Les sondages, comme dirait quelqu'un, ça va et ça vient, c'est comme la queue du chien" - Olivier Faure

Interrogé sur ces derniers sondages faisant état d'un maigre pourcentage pour la candidate socialiste, Olivier Faure n'hésite pas à reprendre les mots de Valérie Pécresse. "Vous savez, les sondages, comme dirait quelqu'un, ça va et ça vient, c'est comme la queue du chien". Le premier secrétaire du Parti socialiste assure qu'il reste du temps pour convaincre. "Aujourd'hui, la dynamique n'est pas forcément de notre côté, mais il nous reste cinq semaines. Bien sûr, nous ne sommes pas dans la majorité, mais quand vous avez un pouvoir qui se pense comme absolu et que vous n'avez pas de contre pouvoir, alors ça va très mal".

Après sa visite au marché de l'Estacade, Olivier Faure s'est rendu au siège du parti socialiste de Grenoble dans le quartier Saint-Bruno © Radio France - Hugo Deschamps

L'éclatement de la gauche encore dans les esprits

Mais alors, comment convaincre ? Du côté des électeurs, la déception règne. En cause, l'éclatement de la gauche et l'échec de la primaire populaire. C'est ce que pense Agnès, qui est venue interpeller Olivier Faure. "Je suis pour une candidature unique à gauche. Je suis bien déçue que la démarche de la primaire populaire n'ait pas été prise en compte. Je trouve que c'est puéril qu'autant de candidats à gauche se présentent".

Pourtant, la primaire populaire avait désigné une candidate à gauche, Christiane Taubira. Mais faute de parrainages, l'ex-garde des Sceaux a dû se retirer. Olivier Faure espère pouvoir travailler à nouveau avec elle. "C'est une grande dame qui a beaucoup apporté à la gauche. J'imagine que c'est une décision douloureuse. Dans cette campagne, elle a cherché à rassembler les forces de gauche, malheureusement cela a été rendu impossible par le refus des écologistes de participer à la primaire. Je souhaite que nous puissions à nouveau travailler ensemble".