Olivier Faure en visite à Périgueux pour prendre le pouls de la fédération du PS

C'est une visite sans tambour ni trompette qu'a fait Olivier Faure ce mercredi à Périgueux. La venue du premier secrétaire du Parti socialiste n'avait pas été annoncée. Oui mais voilà, quand on mange un confit de canard sur une terrasse de la place du Marché au Bois, une des places les plus fréquentées du centre-ville de Périgueux, on ne passe pas inaperçu. Olivier Faure déjeunait donc avec des élus périgourdins. Il y avait entre autre des élus de Périgueux, comme Delphine Labails, la maire ou encore Emeric Lavitola son premier adjoint et premier secrétaire fédéral du PS en Dordogne. Le bergeracois Christophe Cathus conseiller régional faisait également partie de la tablée ainsi que Mireille Volpato vice présidente du conseil départemental.

"Nous ne sommes pas condamnés à un deuxième tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen"

Olivier Faure explique que cette visite se fait dans le cadre d'un tour de France des fédérations avant les élections présidentielle et législatives : " c'est le moment de venir recueillir les avis et les revendications ...je pense que l'année prochaine nous pouvons l'emporter, nous ne sommes pas condamnés à un deuxième tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen". Et le patron du PS est assez clair sur la candidate qui devra porter les couleurs du PS " oui nous allons entrer dans la campagne _aux côtés d'Anne Hidalgo_" . Même si Olivier Faure prend bien garde de préciser qu'il faut encore attendre le vote du congrès du parti socialiste les 18 et 19 septembre prochain qui entérinera le choix du parti.

"Le Périgord ce n'est pas parce que c'est loin que ce n'est pas intéressant"

De passage en Dordogne, soutien d'une élue parisienne, Olivier Faure a également voulu rassurer les militants périgourdins en valorisant les territoires ruraux " la vie politique ce n'est pas quelque chose de centralisée, décidée par quelques uns qui réfléchissent en Ile de France...ce n'est pas parce que le Périgord c'est loin que ce n'est pas intéressant et que l'avis de ceux qui font vivre cette démocratie ...ne compte pas".