Olivier Faure est assuré de devenir le nouveau patron du PS, suite au vote des adhérents ce jeudi et après le retrait ce vendredi de son seul concurrent encore en lice, Stéphane Le Foll. Le député PS mayennais Guillaume Garot estime que la page Hollande est désormais tournée.

Laval, France

Olivier Faure est le nouveau visage du PS. Il n'est pas encore officiellement premier secrétaire du parti, mais c'est tout comme puisque son seul concurrent, après le vote des adhérents, jeudi 15 mars, a jeté l'éponge. Stéphane Le Foll, arrivé loin derrière le député de Seine-et-Marne, s'est retiré ce vendredi 16 mars de la course pour être premier secrétaire du PS.

Je n'ai plus besoin des conseils de François Hollande - Olivier Faure

Olivier Faure a remercié les militants du PS, qui ont fait d'après lui "le choix de la renaissance". Le député de la Seine-et-Marne a également déclaré que désormais, il n'a "plus besoin" des conseils de François Hollande "pour savoir ce qu'il faut faire pour être un bon premier secrétaire".

François Hollande a incarné un moment du Parti Socialiste - Guillaume Garot

Guillaume Garrot, député PS mayennais et soutien d'Olivier Faure, est bien d'accord. Au micro de France Bleu Mayenne, il estime que François Hollande a incarné "un moment du Parti Socialiste", et qu'il faut maintenant "passer à autre chose" et "écrire une nouvelle page." "Moi, je fais confiance à celui qui portera désormais le stylo, à savoir Olivier Faure", déclare l'ancien ministre délégué à l'Agroalimentaire de François Hollande, qui "sait aussi" que le futur patron du PS "ne sera pas seul".

Désormais, pour le député de la Mayenne "il faut mobiliser nos militants [ceux du PS], et plus largement encore tous ceux qui croient en les valeurs d'une gauche moderne, progressiste, européenne, écologiste dans notre pays". "Je crois que la France a besoin de cette gauche pour l'avenir", conclut Guillaume Garot.