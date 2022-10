Dordogne : Olivier Faure va visiter Beynac et rencontrer les militants du Parti Socialiste

Le Premier secrétaire du Parti Socialiste est attendu en Dordogne ce mardi. Olivier Faure a plusieurs rendez-vous dans sa journée.

Visite du chantier de Beynac et rencontre avec les militants

Selon la fédération en Dordogne, Olivier Faure doit visiter le chantier de la déviation de Beynac vers 13 heures avant de rencontrer les cadres de la Fédération et les militants au siège de la fédération du Parti Socialiste à Périgueux. Olivier Faure vient aussi parler avec les 13 membres du bureau périgourdin avant le congrès du PS prévu en janvier à Marseille mais aussi évoquer différents sujets comme l'après élections législatives et sur la politique actuelle.

Olivier Faure se déplace pour défendre la taxe sur les super-profits

D'après le service presse du Parti Socialiste au niveau national, Olivier Faure est actuellement en déplacement en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie et en région PACA pour défendre la taxation des superprofits entre ce mardi et ce samedi. Il ira à la rencontre des militants dans le Tarn-et-Garonne et dans le Gers et en Haute-Garonne mercredi puis dans l'Aveyron, le Tarn et l'Aude ce jeudi. Un déplacement est prévu dans les Bouches-du-Rhône vendredi et dans le Vaucluse ce samedi.

Troisième visite pour Olivier Faure

Ce n'est pas la première fois qu'Olivier Faure vient en Dordogne mais la troisième. Il était venu juste avant sa réélection en septembre 2021 pour rencontrer là aussi les militants et les élus. Olivier Faure était également venu en juin 2018 au centre de la communication à Périgueux, deux mois après sa prise de poste en tant que Premier secrétaire du Parti Socialiste.