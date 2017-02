VIDEO - Olivier Klein : "Je plaide pour la création d'un Fond Travaux Logement pour pouvoir intervenir rapidement"

Olivier Klein, maire socialiste de Clichy-sous-Bois, souhaite la création d'un Fond travaux d'au moins 200.000 euros pour pouvoir intervenir rapidement quand il y a un problème comme une panne de chauffage ou d'ascenseur dans les logements sociaux. Il l'a dit à France Bleu à 8h30.

A retenir

"Le drame qu'a vécu le jeune Théo, physiquement, est forcément quelque chose qui est inacceptable et je crois que tout le monde a reconnu que cet acte était inacceptable."

"Même s'il y a de la colère, il faut trouver d'autres moyens d'exprimer sa colère, c'est ce que les élus locaux, tous, quel que soit leur camp politique vont essayer de dire..."

"On ne fait jamais assez pour les quartiers populaires. Dans ces quartiers, il y a des urgences, des urgences sociales, des urgences en termes de logement, des urgences en termes de déplacement, des urgences de se sentir complètement appartenir à la République, l'urgence de savoir si on a réussi ses études, si on trouvera aussi vite du travail qu'un autre donc on fait jamais assez, on va jamais assez loin.

Prévu pour 2017, le tram n'arrivera qu'en 2019 à Clichy-sous-Bois. "L'action publique est trop longue"

Les problèmes de logement : "Je plaide pour la création d'un Fond travaux d'au moins 200.000 euros pour que dès qu'il y a un dysfonctionnement, on soit capable d'intervenir très vite... pour que chaque panne soit réparée très vite."

"Moi je me battrai pour que la gauche soit présente au deuxième tour de l'élection présidentielle et surtout fasse barrage à la droite et à l'extrême droite".

