Présidentielle 2022 : un "record historique" pour Olivier Monteil, délégué du RN dans les Hautes-Pyrénées

Olivier Monteil a réagi aux résultats du second tour de la présidentielle et à la défaite de sa candidate

Invité de France Bleu Béarn Bigorre ce lundi matin, Olivier Monteil, conseiller régional d'Occitanie et responsable départemental du RN dans les Hautes-Pyrénées, ne manque pas de rappeler que le département des Hautes-Pyrénées a voté à 44,5% pour Marine Le Pen, dépassant pour la première fois le score national de 3 points (41,5% des votes exprimés). Il note également les très bons scores du Rassemblement National en Outre-Mer : Emmanuel Macron arrive second dans la plupart des collectivités, à l'exception du Pacifique, avec parfois plus de 10 points d'écart. Selon lui, les bons scores du RN, en hausse par rapport à 2017, montre qu'au delà d'un vote anti-Macron, les électeurs "n'ont plus peur de Marine Le Pen", alors que les grands médias en ont fait un "épouvantail d'extrême droite dans la campagne d'entre-deux-tours".

L'élu avance également que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon ont "largement participé" au résultat du RN dans la région. Mais ils restent encore "réticents, compte tenu des différences idéologiques" entre les deux partis.

Un contexte "défavorable"

Pour Olivier Monteil, le président sortant a de plus largement bénéficié de la guerre en Ukraine, qui l'a placé dans une "posture de rassembleur de la nation", ce qui entraîne des effets mécaniques qui "resserrent [la population] autour du pouvoir en place". Le président-candidat aurait donc gagné des voix grâce à ce conflit, au détriment de Marine Le Pen, qui ne pouvait donc pas émerger comme figure de rassemblement national.

Le RN en "pole position de l'opposition"

Est-ce que Marine Le Pen se représentera dans 5 ans ? Le délégué du RN 65 n'en sait rien. Il affirme cependant que c'est la meilleure candidate qu'ait eu le parti, même "depuis que le Front National existe". Il la présente comme la "figure de l'opposition", qui a triomphé des "chantres d'une union des droites" qui affirmaient pouvoir la dépasser : une référence à peine voilée à Eric Zemmour, quatrième homme du premier tour, qui s'est "[retrouvé] à 7%".

L'élu affirme également que le RN est maintenant en "pole position de l'opposition, toutes catégories confondues", ce qui lui assurera d'obtenir de bons résultats aux prochaines élections législatives, faisant oublier la déception de 2017 : le manque de suffrage avait empêché le parti de constituer un groupe à l'Assemblée Nationale.