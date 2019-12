Olivier Noblecourt : "Eric Piolle suscite une terrible déception à gauche"

Grenoble, France

Déterminé et souriant dans le studio de France Bleu Isère ce mardi matin, Olivier Noblecourt savoure le moment. L'ancien adjoint PS de Michel Destot est certain d'avoir réussi son coup : lancer sa campagne au moment même où se tenait le conseil municipal marquant le retour d'Alain Carignon. Où comment attirer l'attention à l'extérieur et donc détourner un peu les regards de ce qui se passait à l'intérieur. Olivier Noblecourt le martèle : il ne veut pas que le débat des municipales à Grenoble "soit préempté par le duel Piolle-Carignon".

Alors il attaque tous azimuts, refusant d'une part "la régression mortifère conduite par Alain Carignon, un ancien maire condamné pour corruption", et de l'autre "une équipe municipale sans réel bilan assumé et sans vision pour l'avenir avec de simples postures de politique nationale en guise de discours."

Une gauche radicale dans le verbe mais peu efficace dans l'action

Mais c'est évidemment à gauche qu'il se positionne et donc sur la majorité sortante qu'il concentre ses attaques. "Sans esprit de vengeance ni acrimonie" prend-il soin de préciser, mais quand même. Olivier Noblecourt affirme qu'Eric Piolle "suscite une terrible déception chez les grenoblois, qu'il incarne une gauche radicale dans le verbe mais peu efficace dans l'action".

Le voilà parti dans un réquisitoire sans concession : "dès qu'elle a eu des choix budgétaires à faire, cette majorité a pris des décisions au détriment des plus fragiles", citant par pêle-mêle "la réduction du budget du CCAS, la diminution des budgets des centres de santé, la baisse des moyens pour la santé scolaire, l'absence de moyens supplémentaires pour l’éducation populaire, une politique contestée dans le champ de la culture, une ville gérée avec beaucoup de dogmatisme, en rupture avec de nombreuses associations qui se sentent méprisées".

L'équipe municipale sortante prône une logique de décroissance, de rabougrissement de la ville.

La stratégie est claire : c'est à gauche, chez les déçus d'Eric Piolle, qu'OIivier Noblecourt compte séduire. Mais alors comment compte-t-il se défaire de son image de "macroniste", lui qui occupe pour quelques jours encore les fonctions de délégué interministériel chargé de lutte contre la pauvreté ?

A cette question, la réponse fuse : "Je n'ai à me départir d'aucune étiquette, je suis engagé depuis 25 ans à gauche j'ai œuvré dans le champs social et la lutte contre la pauvreté, je n'ai pas à me positionner par rapport aux injonctions de quelques apparatchiks sectaires".

Grenoble a une tradition de pluralité de la gauche au premier tour

Le candidat à la tête du collectif "Grenoble nouvel'air" annonce qu'il va quitter ses responsabilités auprès du gouvernement. "Je prends un risque absolu tout simplement pour proposer une alternative à gauche à Grenoble. Les grenoblois doivent avoir le choix. A Grenoble nous avons une tradition de la pluralité de l'offre de gauche, la seule fois où la gauche n'a pas été plurielle au premier tour c'était en 1983 et c'est Alain Carignon qui a été élu." rappelle-t-il comme pour justifier sa décision.

Quant à son positionnement vis-à-vis d'Emilie Chalas, candidate LREM qui lui avait fait, il y a quelques jours, un appel du pied sur France Bleu Isère, Olivier Noblecourt affirme qu'il "n'est pas l'apporteur d'affaire de quiconque" et que les résultats au soir du premier tour décideront de la suite. Mais avant le second tour, il y a le premier tour et une campagne qui s'anime enfin à gauche.