Olivier Pjanic : "Marine Le Pen, ce n'est pas mon choix"

Le secrétaire départemental de Debout la France, dans la Manche, n'est pas d'accord avec l'alliance faite pour le second tour de la présidentielle, entre son parti dirigé par Nicolas Dupont-Aignan et le Front National de Marine Le Pen. Il n'a pas encore décidé s'il quitterait ou non son parti.

"Je respecte le choix de Nicolas Dupont-Aignan, mais ce n'est pas le mien". Olivier Pjanic , secrétaire départemental de Debout la France dans la Manche, se désolidarise de la décision prise par son parti au niveau national. Il dit avoir "pris le temps de réfléchir, de digérer cette nouvelle" avant de s'exprimer ce lundi 1er mai.

"Je ne suis pas d'accord avec cette alliance"

Vendredi soir, un accord a été annoncé pour le second tour de l'élection présidentielle, entre le parti de Marine Le Pen et celui de Nicolas Dupont-Aignan qui pourrait devenir son premier ministre. "Je comprends l'objectif, ce n'est pas un ralliement mais un accord de gouvernement. Pour autant, je ne suis pas d'accord avec cette alliance, poursuit Olivier Pjanic qui est aussi maire de Notre-Dame de Livoye dans le sud-Manche. Depuis que je suis à Debout la France, depuis 5 ans et demi, j'ai toujours été pour le ni-système, ni-extrême. Là le système c'est Macron et l'extrême, c'est Le Pen."

Olivier Pjanic reconnait que son parti "partage certaines idées avec le FN" mais "pas ses excès". C'est l'histoire du parti, ces débordements qui sont rédhibitoires selon lui. "On a toujours visé l'intégrité, l'absence de casseroles", poursuit-t-il.

Va-t-il quitter Debout la France ?

"Je n'ai pas pris de décision pour l'instant", répond l'actuel secrétaire départemental qui va consulter les militants et attend le verdict du second tour. Même chose pour les élections législatives où il devait se présenter sous l'étiquette debout la France, dans la circonscription du sud-Manche (Avranches-Granville), face notamment à une candidate FN.