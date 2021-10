Olivier Véran à l'Assemblée nationale : "Non il n'y aura pas de fermeture de l'hôpital de Mayenne"

Le dossier explosif de l'hôpital de Mayenne s'est invité ce mardi après-midi dans les discussions à l'Assemblée nationale. Les députés mayennais Guillaume Garot et Yannick Favennec lors des Questions Au Gouvernement ont interpellé le ministre de la Santé Olivier Véran. Dans chacune de leur intervention, les parlementaires ont répété leur opposition au projet de l'Agence Régionale de Santé qui dans un premier temps souhaitait mutualiser, dès 2022, certains services avec le centre hospitalier de Laval. L'ARS a depuis réalisé un pas de côté en annonçant une prolongation de la concertation concernant le projet d'établissement 2022-2027. Une manifestation le samedi 9 octobre dernier a aussi réuni près de 4.000 manifestants dans les rues de Mayenne.

à lire aussi Hôpital de Mayenne : trois mois de plus pour décider de son avenir

L'argument du numerus closus

Beaucoup en Mayenne estiment qu'une éventuelle "mutualisation" ou "coopération" des deux établissements signifierait à terme la disparition du centre hospitalier du Nord-Mayenne. Olivier Véran, le ministre de la Santé a tenté de rassurer : "Non il n'y aura pas de fermeture. Le projet régional de santé prévoit le développement de cet hôpital. Mais ce qui est demandé c'est davantage de coopération avec l'hôpital de Laval, comme dans bien d'autres territoires. Et ce non pas pour qu'il soit absorbé ou englouti. Demandez à vos collègues [le ministre s'adresse à Yannick Favennec-Bécot, ndlr] ici qui se satisfont désormais d'avoir des hôpitaux de plus petites tailles mais adossés à des hôpitaux plus gros, c'est là qu'on permet d'avoir des consultations avancées, c'est là un outil d'attractivité d'un territoire. Car l'enjeu il est là : la question de la démographie sera réglée dans quelques années grâce à la suppression du numerus closus. Plus de 10.000 médecins sont formés cette année pour la première fois".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Un besoin absolu de médecin, maintenant"

Quarante minutes plus tard Guillaume Garot, le député de la 1ère circonscription de la Mayenne, a rebondi sur le sujet de la désertification médicale, attenant au dossier du CHNM et au moment où le service des urgences de Laval est en grève. "Monsieur le ministre nos territoires, nos hôpitaux, ont un besoin absolu de médecins. Pas dans cinq ans, pas dans deux ans. Maintenant ! Quand le gouvernement prendra-t-il enfin à bras le corps cette inégalité majeure entre les citoyens face à la santé ?" interroge le député. "Personne ne nie le sujet de la désertification médicale dans notre pays (...) les solutions structurelles telles qu'arrêter d'empêcher des jeunes étudiants d'apprendre la médecine en France pour exercer en France, c'est à dire la suppression de cette ineptie du numerus closus, il a fallu attendre 2017 pour la réaliser. Il aura fallu attendre 2017 pour augmenter très fortement le nombre de maisons de santé. Monsieur le député il ne faut pas mentir aux Français, ce sont des solutions qui prennent du temps".