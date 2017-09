Olivier Véran, député La République en marche : "Nous n'allons pas nous faire taper sur les doigts"

L'ex-socialiste Olivier Véran sera présent à Paris ce lundi et ce mardi pour un séminaire de travail de La République en marche, aux côtés de 311 autres députés du groupe. Le député de la première circonscription de l'Isère était à cette occasion l'invité de France Bleu Isère ce lundi matin.

Réunion de travail ou remise en ordre de bataille d'un groupe de députés pléthorique ? Olivier Véran l'assure, le séminaire organisé par La République en marche les 18 et 19 septembre est "séminaire de cohésion et d'explications, l'ambiance va être studieuse et très sereine." Pour le député de la première circonscription de l'Isère, il ne s'agira donc pas d'un recadrage de groupe, mais bien d'un moment d'échange. "Nous n'allons pas nous faire taper sur les doigts", rassure-t-il.

Pallier les premières difficultés

Ce séminaire a pour but de répondre aux interrogations des élus, donc beaucoup étaient encore étrangers à l'Assemblée il y a quelques mois. Et si Olivier Véran reconnaît que quelques couacs ont eu lieu, il demeure satisfait de la rentrée de ses collègues : "Vous ne pouvez pas attendre d'un groupe de 300 personnes qui découvrent le parlement que tout se passe sans accroc. Je trouve que le collectif vit déjà bien et que les individualités sont prononcées dans le bon sens du terme."

Le début d'une semaine délicate

Avec une grève prévue jeudi par la CGT et une manifestation de la France insoumise organisée samedi prochain, la rentrée n'est pas de tout repos pour les parlementaires de la majorité. Mais la contestation des projets de La République en marche ne semble pas inquiéter le député isérois. "L'opposition ne me dérange pas et ne me surprend pas. Nous avancerons de toute façon, quoi qu'il arrive", affirme-t-il.