Olivier Véran et Catherine Kamowski officiellement investis par La République En Marche en Isère

La République En Marche, le mouvement du président élu Emmanuel Macron, a dévoilé ce jeudi les noms des candidats investis dans 428 des 577 circonscriptions. En Isère, huit circonscriptions sont déjà attribuées. Parmi les candidats, on compte trois élus, et six femmes.

En Isère, parmi les huit noms publiés sur le site internet de La République en Marche, il y a trois responsables politiques bien identifiés. D'abord, Olivier Véran, élu sur la liste socialiste aux dernières élections régionales et actuel suppléant de Genneviève Fioraso. Il a d'aileurs siégé à l'Assemblée Nationale pendant qu'elle était au gouvernement. Olivier Véran, qui apar ailleurs planché sur le programme "santé" d'Emmanuel Macron est investi dans la première circonscription (Grenoble / Meylan). Catherine Kamowski, la maire (sans-étiquette jusqu'ici) de Saint-Égrève se présente dans la cinquième circonscription, le Grésivaudan, avec la volonté dit-elle de reproduire la politique menée localement :

Je suis contente de pouvoir essayer de reproduire au niveau national ce que l'on a réussi à faire à Saint-Egrève depuis quinze ans, c'est-à-dire une politique pour les hommes et pour les femmes de ce pays qui ne tienne pas nécessairement compte d'avis partisans.

Quant à Monique Limon, maire (socialiste) de Bressieux, elle est investie dans la septième.

Cinq novices en politique

Les autres noms, on les découvre. Par exemple Jean-Charles Colas-Roy est investi dans la deuxième circonscription (Échirolles / Saint-Martin-d'Hères). Il s'agit d'un chef d'entreprise dont la société spécialisée dans l'audit énergétique est basée à Meylan. Emilie Chalas se présente dans la troisième (Grenoble / Fontaine / Sassenage), où elle défiera le député socialiste Michel Destot. Cette cadre de la fonction territoriale (elle est directrice des services de la ville de Moirans) a rejoint Emmanuel Macron pour participer au renouveau de la poltitique :

Je trouvais qu'on était encore beaucoup dans des propositions d'appareils, classiques, pas très innovantes, et là d'un coup, ça a fait l'effet d'un vent nouveau, et j'ai senti ce souffle sur mon visage. Le deuxième déclencheur, en janvier, ça a été l'appel d'Emmanuel Macron à la candidature des femmes.

Cendra Motin portera elle les couleurs de "La République En Marche" dans la sixième (au Nord de Bourgoin-Jallieu). Dans la huitième, (Vienne / Roussillon), c'est Caroline Abadie qui est désignée en face du député socialiste sortant Erwann Binet. Enfin, dans la neuvième (de Pont-en-Royans à Voiron), le mouvement d'Emmanuel Macron a choisi Élodie Jacquier-Laforge. Cette ancienne collaboratrice parlementaire au Sénat (elle a notamment travaillé pour la Sénatrice du Loir-et-Cher Jacqueline Gourault), s'est déjà présentée aux municipales à Paris sous la bannière du Modem. Deux circonscriptions restent donc non-pourvues en Isère. Elle le seront d'ici mercredi a fait savoir hier le secrétaire général de La République En Marche, Richard Ferrand.