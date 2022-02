Covid-19 : Olivier Véran fixe le seuil à "1.500 malades en réanimation" pour enlever le masque à l'intérieur

On savait déjà qu'il faudrait sans doute patienter autour de la mi-mars pour tomber le masque, Olivier Véran en précise les conditions ce jeudi en visite à Nice. Le ministre de la Santé évoque le seuil des 1.500 malades en réanimation, alors qu'on en compte un peu plus du double actuellement. Une fois passé sous ce seuil, alors le masque ne sera plus obligatoire en intérieur selon Olivier Véran, qui visite l'hôpital Larchet ce jeudi, un an après être venu, déjà, à la rencontre du personnel. Il a été accueilli devant l'établissement par une trentaine d'opposants à la vaccination, ainsi que par des représentants syndicaux du personnel et une cinquantaine de soignants.