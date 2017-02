Olivier Véran : "Je ne pense pas être exclu du PS"

Le conseiller régional socialiste a déclaré son soutien à Emmanuel Macron pour la présidentielle. S'il ne défend pas Benoit Hamon, le candidat du parti socialiste, Olivier Véran ne remet pas en cause son intégrité au sein du PS. Il était l'invité de France Bleu Isère ce mercredi matin.

Il ne s'était pas encore prononcé sur la question. C'est maintenant chose faite : Olivier Véran roule pour En marche. "Ce n'est pas une décision facile à prendre", a déclaré le candidat aux législatives à Grenoble au micro de France Bleu Isère. Avec le progrès comme fer de lance, il se veut rassembleur plutôt qu'en opposition. Même s'il admet partager les mêmes valeurs que Benoit Hamon, selon M. Véran : "Le choix du rassemblement sera plus simple en suivant Emmanuel Macron plutôt qu'un autre candidat."

Il ne faut pas être dans la rupture ou la division. Ce n'est pas un combat de l'un contre l'autre.

Pas de risque d'être éjecté du Parti socialiste pour autant. "Je ne pense pas être exclu, affirme Olivier Véran. Il y a 200 députés au moins qui n'ont pas encore véritablement affirmé un choix, un certain nombre de ministres non plus. Ça peut finir par poser un problème et il faut clarifier les choses, mais il ne faut pas être dans la rupture pour autant."

Pourtant, au sein même de son tandem pour les législatives de la 1re circonscription de l'Isère, des divergences existent. Amandine Germain, sa suppléante, reste fidèle au candidat du Parti socialiste. Elle a déclaré "regretter la décision prise par Olivier Véran de soutenir l'équipe d'Emmanuel Macron", dans un communiqué. Réponse de l'intéressé : "Elle est peut être-déçue mais sûrement pas surprise. Je lui ai dit mon intérêt pour le mouvement En marche il y a quelques mois, quand nous avons formé notre binôme."