Olivier Véran, le ministre de la Santé, fait campagne pour Emmanuel Macron à Valence

Olivier Véran est arrivé ce jeudi soir à Valence pour une déambulation dans le centre-ville et tenter de convaincre les électeurs de voter pour le président sortant.

Opération tractage ce jeudi 14 avril à Valence. Olivier Véran, le ministre de la Santé, est arrivé peu avant 17h30 dans le centre-ville, en compagnie de Clément Beaune, le secrétaire d'État chargé des affaires européennes. Ils vont faire une déambulation à la rencontre des électeurs avant de rejoindre le quartier de Latour Maubourg.

Une déambulation dans le centre-ville de Valence. © Radio France - Damien Triomphe

Olivier Véran et Clément Beaune se sont d'abord arrêtés au café Bancel sur les boulevards en compagnie des députées En Marche Mireille Clapot et Célia de Lavergne, ainsi que Nicolas Michel, le référent du parti présidentiel dans la Drôme. Le ministre de la Santé et le secrétaire d'État vont tenter de convaincre les électeurs de voter pour Emmanuel Macron le soir du 24 avril.