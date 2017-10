Olivier Véran (LREM) : "Emmanuel Macron, je l'ai trouvé très bon"

Lors de son grand oral sur TF1 hier soir Emmanuel Macron a défendu l'action de son gouvernement, notamment concernant le budget la sécurité sociale. Pour en parler, le député rapporteur du projet de loi de finance de la "sécu" Olivier Véran était l'invité de France Bleu Isère ce lundi matin.

Comme des millions de Français, le député La République en marche Olivier Véran a suivi ce dimanche soir l'interview d' Emmanuel Macron sur TF1. Sans surprise, il a été convaincu par la prestation du président de la République : "Je l'ai trouvé pédagogue et on en a besoin. Il a pris le temps pour répondre aux questions des journalistes et approfondir les sujets. Je l'ai trouvé très bon dans cet exercice."

Macron vire-t-il à droite ?

Tous n'ont pas des propos aussi élogieux qu'Olivier Véran concernant le président de la République. L'ancien député PS Michel Destot déclarait notamment vendredi dernier que "Jupiter doit atterrir" et que "Emmanuel Macron vire à droite", notamment en ce qui concerne les mesures sur la fiscalité comme la suppression prévue de l'ISF. Pour le député LREM, il s'agit d'une accusation erronée. "La suppression de l'ISF n'est pas un cadeau fait aux riches. Elle doit leur permettre d'investir dans l'économie réelle", affirme-t-il. "Michel Destot a le droit de penser ce qu'il souhaite, mais dans le budget de la sécurité sociale nous allons augmenter les allocations aux personnes handicapées, aux personnes âgées et pour les mères occupées. Ce ne sont pas des mesures de droite", défend-il.

La sécurité sociale à l'équilibre "d'ici trois ans"

Également rapporteur du projet de loi de finance de la Sécurité sociale, Olivier Véran a tenu à se montrer rassurant concernant le fameux "trou de la sécu", que le président a promis de réduire. "Il faut différencier le déficit annuel et la dette cumulée depuis 20 ans", explique-t-il, ajoutant que "la dernière fois que la Sécurité sociale était à l'équilibre, la France était championne du monde de football." C'est donc la réduction du déficit annuel qu'avance le député, pour rassurer sur l'action gouvernementale : "Le déficit de la Sécurité sociale n'est que de 4 milliards aujourd'hui, alors qu'il était de 24 milliards en 2010. Dans 3 ans on arrivera à l'équilibre, c'est sûr"

