Olivier Véran sur France Bleu Roussillon : "Venir à Perpignan, ce n'est pas un hasard"

France Bleu Roussillon : D'abord une question avec votre casquette de porte-parole du gouvernement : plusieurs enseignes commencent ce vendredi à vendre des carburants à prix coûtant...Mesure qui n'a pas l'air de vraiment convaincre les automobilistes, ils avancent cet argument : pourquoi l'État ne renonce pas à une partie de ses taxes sur le carburant ?

ⓘ Publicité

Olivier Véran : "Il faut savoir que sur l'augmentation des taxes perçues par le gouvernement avec l'augmentation du prix de l'essence, on en a reversé trois ou quatre fois plus pour la transition écologique notamment, ou pour des mesures de pouvoir d'achat. L'année dernière, par exemple, l'Etat a perçu deux milliards de plus de recettes fiscales. Il en a dépensé huit. Donc en fait, ça veut dire que même si on renonçait à des recettes fiscales, ce seraient des dépenses de moins qu'on ferait. Et donc ça se ressentirait sur le pouvoir d'achat.

Par ailleurs, j'attire l'attention sur le fait que 30 %, par exemple, des recettes fiscales du carburant, elles vont directement aux régions. Donc on peut aussi demander aux régions ce qu'elles font de ces recettes fiscales. Ce que je crois, c'est que dans la bataille pour le pouvoir d'achat, sur le carburant, il faut, c'est ce que nous faisons d'ailleurs, travailler sur toute la filière, notamment faire baisser le coût du raffinage. Tout le monde fait un effort dans la filière du carburant aujourd'hui, et notamment la grande distribution, on le voit, mais aussi quelques producteurs d'essence. On continue de pousser vraiment tous les feux pour arriver à baisser ce prix de l'essence.

Mais je le redis, il ne suffit pas de supprimer des recettes fiscales parce que, en fait, ces recettes fiscales, c'est l'argent des Français et il leur ait redistribué."

France Bleu Roussillon : Autre question d'actualité : le RSA conditionné à quinze ou 20 h de travail par semaine, mesures votée hier (jeudi) à l'Assemblée nationale. Vous allez arriver aujourd'hui dans les Pyrénées-Orientales, un des départements les plus pauvres de France. Alors, concrètement, ça veut dire quoi, comment ça va se passer ?

Olivier Véran : "Il faut comprendre la mesure de manière très pratique. D'abord, ce qu'on veut, c'est promouvoir l'emploi pour tout le monde. Le travail, c'est le premier moyen de sortir de la pauvreté, c'est la première des solidarités et ça, j'y tiens. Il y a des gens qui aujourd'hui ne suivent ni formation ni emploi. Certains parce qu'ils rencontrent des difficultés dans leur quotidien pour s'occuper de leurs enfants : on crée le service public de la petite enfance pour donner une solution à chaque parent. D'autres parce qu'ils ont perdu pied avec le travail et avec le milieu professionnel. Ils ont eu des expériences de vie parfois compliquées et ils considèrent qu'aujourd'hui, c'est plus fait pour eux et c'est justement eux qu'on va aller soutenir. En réalité, avec cette mesure, il y a des milliers d'entreprises qui sont prêtes à accueillir des personnes."

France Bleu Roussillon : Est ce que c'est pas surtout de la main d'œuvre pas chère pour les entreprises ?

**Olivier Véran : "Demandez à un chef d'entreprise si accueillir 15 h quelqu'un qui n'a pas travaillé parfois depuis des mois, s'il il considère que c'est de la main d'œuvre ? Bien sûr que non. On est là dans la capacité à remettre le pied à l'étrier pour des personnes qui sont éloignées du milieu de l'emploi. Et on va faire découvrir d'ailleurs des métiers à des gens qui ne pensaient peut être pas que ça leur plairait.

Prenez quelqu'un qui est depuis deux ans et demi au RSA, mais qui avait travaillé pendant des années auparavant. Vous lui proposez de faire, par exemple, un stage de 15 h en boulangerie plusieurs semaines. Il y prend goût. L'employeur, le boulanger, dit "ça m'intéresse de continuer à le former parce que c'est la personne que je recherchais et en plus, j'avais du mal à trouver quelqu'un jusqu'à présent", on fait d'une pierre deux coups. Vous mettez un salarié là où il faut et vous donnez un emploi à quelqu'un qui n'en avait plus.

Donc au contraire, ce qui serait extrêmement lâche, c'est de continuer à faire comme si c'était pas grave. On donne 450 € par mois à des gens comme s'ils pouvaient vivre avec et on leur disait on va rien vous demander...Non, au contraire, notre politique, c'est de permettre à tout le monde d'accéder à l'emploi."

France Bleu Roussillon : Revenons sur la raison de votre visite aujourd'hui en Pays Catalan, vous allez rencontrer des étudiants de l'université de droit de Perpignan pour parler avenir de la démocratie. Et pour présenter un nouveau dispositif : une application sur le téléphone, Agora, que vous présentez comme un outil de démocratie directe. C'est quoi exactement ?

Olivier Véran : "Il n'y a pas de raison que la démocratie soit en dehors du champ du numérique. Donc c'est une appli gouvernementale qui n'est pas politisée mais qui est une appli gouvernementale qui permet chaque semaine de faire des questionnaires, des consultations auprès des Français sur des thèmes importants. Cette semaine, par exemple, c'est l'écologie, la sobriété énergétique, la démocratie. Et il y en aura d'autres sur l'emploi, sur la santé, les solidarités, l'immigration. Bref, on interroge les Français, ils répondent via des QCM. C'est simple et rapide, c'est anonyme, c'est gratuit, ça nous permet d'avoir une base de réponses des Français très importante, de revenir vers eux pour leur dire : "voilà ce que vous nous dites de ces sujets et voilà comment est-ce qu'on va en tenir compte". Donc ça recrée du lien entre les citoyens."

France Bleu Roussillon : Est ce que vous allez vraiment en tenir compte ? On se rappelle les cahiers de doléances, c'est un peu le même principe, et ça n'avait amené à rien...

Olivier Véran : "L'un des problèmes des cahiers de doléances, c'est que beaucoup étaient sur format papier et en fait, il y a eu de la perte, il y a eu des difficultés pour extraire la totalité des données. Moi, je suis parti du constat qu'il avait des difficultés pour me dire qu'avec le numérique, on y arrivera mieux. Puis il y a une autre option sur Agora. Vous êtes capables de poser des questions au gouvernement, de voter pour la ou les questions qui vous semblent les plus pertinentes, et moi je m'engage à ce que le gouvernement réponde par vidéo dans l'appli. Et moi-même, en compte rendu du Conseil des ministres chaque semaine, je répondrai à des questions qui auront été posées sur Agora. Ça a commencé hier matin. On a déjà plusieurs milliers de réponses aux premières consultations. On a près d'un millier de questions qui ont été posées par les Français. Ça veut dire que ça correspond à un besoin. Je suis convaincu que ça va marcher dans la durée."

France Bleu Roussillon : Vous étiez à Beaucaire il y a quinze jours, ville dirigée par le Rassemblement National. Vous êtes à Perpignan, aujourd'hui ville aussi dirigée par le RN. On imagine que ce n'est pas un hasard ?

Olivier Véran : "Non, ce n'est pas un hasard. D'abord, je suis ministre de la République, et j'ai vocation à aller sur tout le territoire national. Ensuite, je suis à la fois mission du renouveau démocratique et donc j'écoute ce que les gens ont à dire. Je me mets entre guillemets à portée d'engueulades, de discussions, d'échanges et de propositions. Ce que je vais faire notamment à l'université, à l'invitation du président d'université, pour aller dans le cours de droit public de Christophe Heuzé."

Et je suis aussi porte-parole. Et donc là, je dois promouvoir aussi l'action de l'État dans les territoires. Et on n'est jamais mieux servi que par soi même. J'ai pu constater qu'à certains endroits, eh bien si ce n'est pas nous qui faisons la promotion de ce que nous faisons, si ce n'est pas nous qui expliquons aux Français où va l'argent de leurs impôts et pourquoi c'est utile dans leur quotidien : personne ne le fait. Donc j'ai décidé d'aller aussi dans des territoires où les ministres ou les politiques se rendaient parfois moins.

France Bleu Roussillon : Vous allez rencontrer Louis Aliot et les quatre députés du Rassemblement National qu'il y a dans le département ?

Olivier Véran : "Je suis très républicain. Et donc évidemment, je les ai invités et je crois qu'il y a eu aucun problème et que le maire de Perpignan sera là. Outre le déplacement à l'université, je vais aller visiter un logement. Une dame nous ouvre les portes de son logement parce qu'elle a fait une rénovation globale de son logement pour réduire sa facture énergétique, aidée par l'État avec MaPrimeRénov'."

France Bleu Roussillon : Vous allez ensuite à Millas, pour inaugurer un centre de santé pluridisciplinaire ?

**Olivier Véran : "**On ne dit jamais quand l'État soutient quelque chose. L'État soutient à plus de 40 % ce projet. La Région est importante, mais elle le soutient à 30 %. Des fois les gens nous disent : "Mais qu'est-ce que vous faites en fait pour nous, en fait ce sont les collectivités qui font etc ?" Les collectivités font leur part, c'est important. En fait, l'État c'est l'argent des impôts et donc c'est vraiment fondamental de rappeler qu'en fait l'argent des impôts des Français, on l'investit pour la santé, pour l'éducation et pour l'énergie. Les trois étapes de mon déplacement du jour."

L'interview est à réécouter en podcast.