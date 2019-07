Oloron : l'élu communiste Robert Bareille s'est éteint

Oloron-Sainte-Marie, France

La gauche oloronaise vient de perdre une figure, Robert Bareille, élu communiste est mort ce mardi des suites d'une longue maladie. Élu d'opposition dans l'actuel conseil municipal, il a également été par le passé adjoint aux affaires sociales de Bernard Uthurry, de 2008 à 2014. "Il était de toutes les luttes depuis son retour à Oloron, relate Bernard Uthurry, il s'est donné sans compter avec un mélange de détermination et de diplomatie qui le faisait bien voir de tout le monde, sa sincérité émergeait de tous ses propos". Un homme droit, ce que reconnait sans mal Hervé Lucbereilh, l'actuel maire d'Oloron : "C'était un honnête homme, il était l'un des responsables de l'opposition dans mon conseil municipal, mais lorsque nous nous sommes battus ensemble pour tenter de sauver la maternité, nous nous sommes immédiatement retrouvés sur la même ligne, et en quelques secondes toutes les différences entre nous étaient effacées au profit de la seule chose qui comptait : l’intérêt du territoire".

La réaction de Bernard Uthurry après la mort de Robert Bareille Copier

Défenseur du droit à l'énergie pour tous et des services de proximité

Ces derniers mois, Robert Bareille défendait férocement la maternité d'Oloron, dont le tribunal de Pau a rejeté la réouverture il y a peu. "C'était un sacré bonhomme, se remémore très ému Olivier Dartigolles, le porte-parole national du Parti Communiste également conseiller municipal à Pau. J'ai grandi politiquement à ses côtés, il savait toujours trouver les mots, les attitudes et parfois les silences pour toujours se remobiliser, c'était quelqu'un d'infiniment fraternel".

Robert Bareille a fait grandir nationalement la lutte contre la précarité énergétique.

— Olivier Dartigolles

La réaction d'Olivier Dartigolles à la mort de Robert Bareille Copier

"Militant dans l’âme, sans cesse engagé dans l’action et solidement ancré sur de fortes et généreuses convictions, Robert laissera parmi nous l’image d’un infatigable et redoutable débatteur, mais toujours courtois et pleinement respectueux de ses interlocuteurs" a réagit le président de la Communauté de Communes du Haut-Béarn, Daniel Lacrampe. "Son combat pour le territoire a été de tous les instants" a souligné la sénatrice socialiste Frédérique Espagnac, quand Marc Oxibar, conseiller régional Les Républicains écrit sur Twitter : "les combats de Robert Bareille ne seront plus les mêmes désormais sans lui. Sans jamais transiger sur ses engagements, il savait aussi fédérer au delà des partisans. Nous n'étions d'accord sur rien, mais nous retrouvions sur l'essentiel".