« On a une évasion de militants Renaissance dans le Gard »

En pleine mobilisation contre la réforme des retraites, le parti présidentiel va changer de tête, dans le Gard. Les militants Renaissance votent, ce week-end, pour se choisir un nouveau chef. Une femme, en l’occurrence, puisqu’il y a deux candidates. Valérie Rouverand, conseillère municipale à Nîmes, et Véronique Jullian.

Cette dernière est militante au comité Terres de Sommières. « On a plus qu’un député Modem dans le Gard, on avait 4 000 adhérents, on en est à 244, donc on a une évasion de militants, parce que ça manque de mobilisation », tacle celle qui a été diplomate, notamment en Europe.

Véronique Jullian dit défendre une autre méthode pour redonner du souffle à Renaissance, dans le Gard. « Il faut remettre les militants au centre du dispositif, en organisant plus souvent des réunions, en les écoutant plus et en les aidant à monter des projets dans leur comité, plaide l’intéressée. C’est le credo de Renaissance, et une demande du secrétaire général, Stéphane Séjourné. »

Soutien à la réforme des retraites

Pour les troupes macronistes du Gard, le scrutin de ce week-end tombe en pleine contestation contre la réforme des retraites qui prévoit, notamment, de repousser l’âge légal de départ de 62 à 64 ans. Un projet que soutient Véronique Jullian, et ce, malgré les critiques dénonçant un texte qui va pénaliser les femmes. « Bien sûr qu’on peut aller plus loin, mais tout ça va être discuté à l’assemblée nationale. »

