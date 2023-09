"On arrive à un moment de clarification sur le dossier corse", Jean-Félix Acquaviva

Gérald Darmanin est donc attendu en Corse ce mercredi , première visite depuis l'adoption par l'Assemblée de Corse du projet d'autonomie en juillet dernier. Un déplacement très attendu par Jean-Félix Acquaviva, invité de Vinti Minuti. Le député nationaliste de Haute-Corse espère que ce sera un moment de clarification : "Je crois tout simplement qu'on arrive à un moment de clarification quant aux volontés du gouvernement et de l'État d'avancer de manière sérieuse, historique, pratique et opérationnelle sur le dossier Corse. Ca ne sera pas la fin de l'histoire parce qu'on sait que, en cas d'accord politique équilibré, il y aura la réforme constitutionnelle à mener et ses différentes modalités sur la table. Mais en tout cas, c'est un moment important, politique et historique pour l'île."

"Il est clair, poursuit Jean-Félix Acquaviva, que Gérald Darmanin est le ministre chargé de la Corse. Il parlera d'un certain nombre de choses, évidemment. Il avancera peut-être sur les modalités ou sur la volonté d'inscrire la Corse dans la réforme constitutionnelle telle qu'il nous l'a indiqué en Guadeloupe. Néanmoins, sur le contenu précis, nous savons tous qu'il est du domaine du chef de l'État de parler de la réforme des institutions. C'est un domaine régalien. Donc il est clair que la primeur des annonces sera certainement dévolue au président de la République."

Jean-Félix Acquaviva, qui s'est livré à un plaidoyer en faveur de l'autonomie, a également évoqué le renouvellement de la DSP dans l'aérien, avec Air Corsica qui se trouve confronter à une offre concurrente de Volotéa deux fois moins chère. Une situation qui inquiète, la compagnie employant près de 700 personnes. Jean-Félix Acquaviva, ancien président de l'Office des transports, se veut rassurant : "Il n'y a pas que l'enveloppe qui compte, on parle de fiabilité, de capacité à exercer un service public dans la limite d'une enveloppe donnée, avec un bénéfice raisonnable, de capacités réelles et crédibles à répondre de manière durable au contrat".

Jean-Félix Acquaviva insiste : "Il est évident qu'il y a aussi une expérience de la compagnie Volotea sur d'autres services publics qui a échoué, je le constate. Elle a déjà répondu par des offres mirobolantes, et puis elle a échoué, en Sardaigne notamment. Il y a aussi des contestations sur un certain nombre de vols commerciaux où il y a des défaillances de cette compagnie. Ce n'est pas notre modèle, vous l'avez compris. Nous sommes pour la maîtrise des transports au service de l'intérêt général, avec un tarif résident bien appliqué et des tarifs commerciaux régulés. Pour l'instant, nous sommes dans ce cadre-là et je fais confiance à l'autorité concédante pour être sérieuse (...) pour préserver un service public au service des Corses."

Air Corsica ou Volotea ? La décision de la Collectivité de Corse interviendra avant la fin de l'année.