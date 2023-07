"On est attaché à notre Ventoux", le maire de Bedoin fait le point à mi-mandat

Il n'a pas vu le temps passer. Alain Constant ne mesure pas encore le chemin parcouru depuis son élection à la tête de la mairie de Bedoin en 2020. "J'ai l'impression d'avoir accédé à la fonction il y a six mois ou un an. J'ai déjà effectué trois ans, c'est hallucinant", constate ce grand sportif. Pourtant, il aime gérer le temps. Cet amateur de trail et de vélo prend quelques heures le matin pour une séance de sport avant d'endosser son costume de maire. Alain Constant s'est d'ailleurs mis en disponibilité de son travail dans le secteur de l'énergie.

Pour son arrivée aux affaires, Alain Constant a été servi : "on arrivé en pleine pandémie. Les deux premières années de mandat ont été compliquées. Cette période permet de se rendre compte que le maire est central, un point majeur dans les relations avec les habitants et les services de l'Etat". Le maire tient d'ailleurs à rappeler l'état des finances de Bedoin en 2020 : "nous avons été obligé de contracté un emprunt de 600.000 euros afin de subvenir à cet équilibre budgétaire je dirais".

L'omniprésent Mont Ventoux

Comment l'oublier ? Visible depuis son bureau de maire, le Mont Ventoux est dans l'ADN de Bedoin. "Nous sommes une commune montagneuse mais surtout rurale. On est attaché à nos valeurs, on est attaché à notre territoire comme je le suis. On est attaché à notre Ventoux", insiste Alain Constant. À l'heure où de nombreuses municipalités vauclusiennes se posent la question de comment limiter le surtourisme, le maire de Bedoin semble vouloir concilier l’attractivité économique de sa commune et la vie locale. "Nous ne pouvons pas en faire abstraction économiquement. C'est un levier essentiel et nous devons tenir compte de cette économie", pointe Alain Constant.

Pour préserver son territoire, la municipalité de Bedoin a planté 3.000 arbres sur le Mont Ventoux. "C'est une opération allant au delà du reboisement historique sur le Ventoux. C'est une opération d'envergure faite avec les écoles pour anticiper le réchauffement climatique et l'étagement de la végétation", précise le maire. Bedoin a également acquis le site des Demoiselles Coiffées , "un site que nous allons sécuriser, les travaux ont commencé".

Cinq questions au maire de Bedoin

