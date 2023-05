"On part à la conquête de l'Ouest", Jordan Bardella explique le choix du Havre pour le Grand banquet du RN

Tout le monde sera là. Marine Le Pen, Jordan Bardella, des milliers de partisans. Le Rassemblement national organise ce lundi 1er mai au Havre sa "Fête de la nation", à travers un grand banquet. Le président du parti, Jordan Bardella, explique ce choix de la Normandie et du Havre. Une fête qui ne sera pas sans opposition.

La Rassemblement national choisit donc de changer son Premier mai. Maintenant, c'est un grand banquet un région qui est organisé ?

Le 1ᵉʳ mai, c'est la fête du travail et nous avons souhaité, en ces temps difficiles pour le peuple français qui vit une inflation importante, une crise sociale et démocratique très alimentée par Emmanuel Macron depuis plusieurs mois, de célébrer le travail et de rendre hommage à l'ensemble des travailleurs qui sont malmenés par le gouvernement, mais aussi malmenés par une gauche qui, dans le débat public, revendique le droit à la paresse. Donc ça sera l'occasion de parler du travail et de parler notamment de ce thème de la paix sociale qui nous est cher et que nous souhaitons porter dans le débat public.

L'intersyndicale appelle à la mobilisation, qui est traditionnelle le 1ᵉʳ mai, mais aussi contre votre présence. Il y a une contre-fête qui est organisée avec des concerts. Le maire, Édouard Philippe a tweeté "Ben voyons!" quand il a vu vos ambitions au Havre, est ce que vous avez l'impression d'être le bienvenu ici ?

Oui, totalement. Nous avons réalisé des scores qui sont de plus en plus importants en Normandie, en Seine-Maritime, mais aussi au Havre. Et il est vrai que cette ville, qui a une dimension industrielle ouvrière très forte, rappelle aussi que le Rassemblement national est le premier parti ouvrier de France. C'est Marine Le Pen qui est arrivée en tête chez les ouvriers lors de la dernière élection présidentielle, au premier tour et au second tour. Et donc nous sommes parfaitement légitimes à aborder l'ensemble de ces questions. Nous avons parlé durant toute la campagne présidentielle de la question du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, elle est au cœur des fragilités des classes populaires et des classes moyennes et ce sera l'occasion pour nous d'évoquer des mesures de bon sens que nous réclamons, comme la baisse des taxes sur le carburant.

Les Français n'arrivent plus aujourd'hui à mettre de l'essence dans leur voiture. On défend une mesure auprès des chefs d'entreprise, qui vise notamment à leur permettre d'augmenter tous les salaires de 10 % et ce serait exonéré de cotisations patronales. On a des mesures très fortes pour rendre aux Français les fruits de leur travail et n'en déplaise d'ailleurs à quelques esprits chagrins de syndicats ici qui refusent même l'esprit de la démocratie puisqu'ils appellent à nous empêcher de tenir meeting. Eh bien, nous serons là avec les Français, avec nos militants qui nous soutiennent chaque jour plus nombreux.

Il y a les syndicats, mais il y a aussi des militants, des artistes qui se sont exprimés contre votre venue. Il y a notamment le rappeur havrais Médine, qui dit vouloir faire du Havre la capitale de l'opposition au Rassemblement national.

La Normandie a surtout permis en juin dernier, pour la première fois, au Rassemblement national d'obtenir des députés à l'Assemblée nationale. Les Français sont assez éloignés d'ailleurs des réalités de ces artistes qui vivent généralement très bien de leurs concerts et qui, eux, n'ont pas de difficultés à boucler et à boucler les fins de mois. Donc, nous allons tenir notre déjeuner cet après-midi, n'en déplaise aux appels de l'ultra gauche qui appellent un peu partout en France à s'en prendre aux forces de l'ordre, à casser, à s'en prendre aux institutions. Je pense que cette gauche et cette ultra gauche, elle fait énormément de mal à la démocratie et au débat public.

Vous venez au Havre parce que c'est une ville qui vous intéresse pour les municipales ?

En tout cas, nous avons l'ambition de renforcer l'implantation du Rassemblement national ici en Normandie. D'élection en élection, je le disais, nos scores continuent d'augmenter dans cette région. Je dirais que nous partons aussi à la conquête de l'Ouest parce que nous avons des potentiels de victoire qui nous attendent aux élections municipales, législatives, départementales, régionales.

Ce territoire est aussi touché par l'inquiétude des fins de mois, la montée de l'insécurité, l'incapacité à maîtriser l'immigration et le fait que beaucoup de Normands souhaitent préserver leur terroir, leur territoire, leur identité, leur culture et qui, en somme, ne souhaitent pas disparaître. Et en tout cas, nous serons là aux élections municipales et nous avons l'ambition en Seine Maritime de constituer des listes. J'en appelle ce matin à toutes les bonnes volontés, à tous ceux qui souhaitent participer avec nous à cette grande alternance qu'on est en train de conduire et qui, je le souhaite, doit mener notre mouvement, nos idées et l'ensemble de ses soutiens à la tête de l'Etat en 2027.

Vous parlez de progression du Rassemblement national en Normandie. C'est vrai pour dernières législatives, cependant, votre candidat en 2020 au Havre, n'a pas eu beaucoup de succès : 7 % au premier tour pour Frédéric Groussard.

Vous avez raison. Mais vous vous souvenez qu'on était dans une période de crise sanitaire. Le taux de participation aux élections municipales était quasiment dérisoire et on se souvient que le Premier ministre de l'époque, Edouard Philippe, avait dû repousser, compte tenu de la situation sanitaire, le second tour de trois mois, ce qui était du jamais vu. Ces municipales s'étaient déroulées dans un contexte un peu particulier qui avait abouti d'ailleurs à la réélection de quasiment tous les sortants.

Venir au Havre, c'est un clin d'œil à ce que la macronie peut faire de pire puisque Édouard Philippe, qui est le maire de la ville, avait porté cette réforme des retraites à 67 ans. Il veut aller encore plus loin qu'Emmanuel Macron. Et le fait d'être ici au Havre, c'est un clin d'œil au monde ouvrier, au monde industriel, au monde du travail. C'est aussi un clin d'œil à tous ceux qui mènent l'opposition chaque jour à la politique du gouvernement et à qui, moi, je veux dire que le mouvement social est nécessaire. Il est légitime dans le pays. Mais maintenant il faut aller plus loin. Il faut lui donner de la force par le vote. Le plus fort des contre pouvoirs, c'est le bulletin de vote.

On vous a très peu entendu, vous ou le Rassemblement national, sur cette réforme des retraites. On a l'impression que vous n'avez pas spécialement défendu les travailleurs. Est ce que vous vous êtes un peu caché à ce moment là ? La CFDT havraise dit d'ailleurs que vous allez aujourd'hui encore rester entre vous.

Non, non, pas du tout. On n'a pas le patriotisme discret. Je pense qu'on n'est pas réputé pour ça. Là, ce sont les arguments qui ont été utilisés par la macronie. Je m'étonne de voir les syndicats reprendre leurs arguments. En revanche, ce que je sais, c'est que, indépendamment d'ailleurs des militants qui manifestent aujourd'hui dans les rues, la direction de la CGT, et même de tous les syndicats, avait appelé à voter pour Emmanuel Macron l'année dernière au second tour de l'élection présidentielle. Deuxièmement, je rappellerai que le Rassemblement national a toujours été extrêmement clair. Nous, nous défendons un départ à la retraite à 60 ans et 40 annuités pour ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans. Au delà, c'est normal qu'il y ait une forme de progressivité. Mais cette réforme fragilise la France des BTS. Elle fragilise ceux qui ont commencé à travailler très tôt. Et on a le sentiment qu'avec Emmanuel Macron, on s'en prend systématiquement aux mêmes, aux classes populaires, aux classes moyennes, aux familles qui ont de plus en plus de mal à boucler les fins de mois.

Mais que doit faire le gouvernement ? Si on vous écoute, la retraite, on n'y touche pas, le gouvernement dirait que ce n'est pas finançable.

On voit bien qu'aucun de ces arguments ne tient. Et c'est d'autant plus vrai que chaque fois que le gouvernement fait de la pédagogie sur cette réforme, le taux de désapprobation de la réforme a augmenté dans l'opinion publique. Les Français ne veulent pas de cette réforme. Emmanuel Macron a engagé une réforme qui est à mon avis irresponsable parce qu'elle provoque des tensions importantes dans le pays. Et je me permets de rappeler que la solution à cette crise, à la crise démocratique que nous vivons, elle se trouve dans l'origine même de la cinquième République, cette réforme des retraites aurait pu être soumise à référendum et je crois qu'en l'état actuel des choses, la solution démocratique serait soit la dissolution de l'Assemblée nationale, soit la démission de la Première ministre dont on a bien compris qu'il ne lui restait pas très longtemps.

