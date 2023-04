"On se sentait orphelin", l'arrivée de la sous-préfète de Rochechouart était très attendue par les élus

C'était une arrivée plus qu'attendue. A Rochechouart, la nouvelle sous-préfète a pris ses fonctions, ce lundi 25 mars . Anne-Sophie Marcon sera en charge des communes qui composent l'arrondissement pour l'Etat.

Dans cette commune de Haute-Vienne, la sous-préfecture était fermée depuis 2008. "C'est très important pour nous d'avoir quelqu'un de disponible, et à qui on peut parler, explique Agnès Varachaud, élue à Saint-Matthieu. Moi je suis maire d'une commune de 1090 habitants. On ne connaît pas tout et on a besoin d'être aidés."

L'Etat représenté dans les petites communes rurales

Depuis 2011, c'était la sous-préfète de Bellac qui s'occupait de l'arrondissement. L'État était donc beaucoup trop loin pour Raymond Bousseau, le maire de Chéronnac. "On se croyait un peu orphelin, déplore l'édile. Je n'ai pas rencontré Madame la sous-préfète de Bellac, parce qu'il y avait tellement de communes qu'elle ne pouvait pas, malheureusement toute les visiter. Alors que là, la sous-préfète de Rochechouart sera plus disponible pour traiter nos problèmes."

Des habitants qui attendent beaucoup de cette arrivée

Les habitants aussi sont contents de voir la sous-préfecture rouvrir ses portes. Mireille habite au Breuil de Vayres. Et elle espère ne pas être déçue. "Tout ce que je souhaite, c'est que ça change quelque chose. En tout cas, moi qui travaille à l'hôpital de Saint-Junien, justement, qui est en difficulté actuellement, j'espère que cette personne là puisse changer quelque chose à notre niveau."

La sous-préfète est d'ores et déjà en train de prendre rendez vous avec tous les maires des communes de l'arrondissement pour découvrir le territoire. Anne-Sophie Marcon sera en direct, ce mardi 25 avril, à 7h45, sur France Bleu Limousin.