"On sort toujours plus intelligent de la confrontation" : au forum de la démocratie de Nancy, le débat s'anime

Hôtel de Ville, Palais du Gouvernement, fac de lettres et même L'Autre Canal. Autant d'endroits qui accueillent ce week-end le forum de la démocratie, organisé par le think tank Terra Nova, en partenariat avec France Bleu Sud Lorraine. Des conférences et des ateliers de réflexion sur l'avenir et le renouveau de la démocratie dans un contexte de défiance de plus en plus grande.

Débattre, sans invectiver

La Nancéienne présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet figurait notamment sur la liste des invités conviés ce samedi, dans un grand salon de l'Hôtel de Ville rempli à ras-bord, et aux côtés de députés socialiste et insoumis Dominique Potier et Alexis Corbière. Le directeur général du Think Tank Thierry Pech a tenu à amener des opinions diverses, justement pour faire avancer les échanges. "Ce n'est pas seulement parce que c'est plaisant de discuter. C'est aussi parce qu'on sort toujours plus intelligent de la confrontation. Il en ressort toujours une amélioration de la décision prise", confie celui qui s'est aussi occupé de la convention citoyenne pour le climat.

En parallèle, ce dernier retient aussi les nombreux ateliers du week-end, pour impliquer concrètement les citoyens. Il gardera notamment un souvenir marquant de ce week-end. "Avec 200 lycéens au conseil départemental, nous les avons poussé à élaborer une loi", se rappelle-t-il. Les participants avaient d'ailleurs, à sa grande surprise, refusé la proposition de loi d'abaissement du droit de vote à 16 ans... Il reste encore quelques conférences et ateliers jusqu'à 12h30 ce dimanche.