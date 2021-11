Congrès des maires : onze élus de la Mayenne à la rencontre d'Emmanuel Macron

C'est un congrès des maires capital qui s'ouvre ce mardi Porte de Versailles à Paris. En plus, de l'élection du nouveau président de l'Association, Emmanuel Macron recevra à l'Elysée une importante délégation de maires comme c'est désormais la tradition. Onze maires mayennais, dont les maires de Laval et de Mayenne, auront l'occasion de dîner sous les dorures du palais présidentiel.

Renouer les liens

Juste après l'élection du nouveau président de l'Association des Maires de France, le président de la République ouvrira les portes de l'Elysée à plusieurs centaines de maires. L'objectif de cette réunion est d'améliorer les relations parfois tendues avec les maires six mois avant l'élection présidentielle de 2022. Le chef de l'Etat avait été sifflé lors de sa première intervention au congrès à l'issue de son élection en 2017. De son côté l'AMF a toujours en travers de la gorge le hashtag #balancetonmaire lancé sur les réseaux un an plus tard, pour dénoncer les élus qui avaient augmenté la taxe d'habitation.

La liste des maires mayennais à l'Élysée

Onze maires de la Mayenne ont répondu favorablement à l'invitation du Président de la République :