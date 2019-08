Open Arms : "Tous Citoyens" appelle les maires azuréens a accueillir les migrants bloqués au large de l'Italie

Après 17 jours bloqué en mer, le navire Open Arms ne peut toujours pas déposer la centaine de migrants naufragés sur les côtes italienne et française. Le collectif azuréen "Tous Citoyen" lance ce dimanche soir un appel à l'aide.

Alpes-Maritimes, France

Plus les heures passent plus la situation devient critique au large de l'Italie ! Le navire Open Arms, qui transporte une centaine de migrants secourus en Méditerranée, a rejeté l'offre de l'Espagne de l’accueilli, jugeant "absolument irréalisable" de rallier le port proposé après déjà 17 jours passés en mer. Il faudrait selon l'ONG espagnole Proactiva qui pilote le navire plus de 6 jours pour rejoindre le port d'Algésiras. Le collectif niçois "Tous Citoyens" lance un appel sur France Bleu Azur. Il faut agir maintenant car il y a urgence pour son président David Nakache.

"On voit des migrants qui se jettent à l'eau pour regagner les rives italiennes à la nage. Les personnes sont désemparées, ça fait des jours et des jours et des nuits qu'elles attendent qu'on viennent les chercher" David Nakache

Le président du collectif qui en appelle aux maires azuréens "Il faut que David Lisnard, Christian Estrosi et Jean Léonetti appellent l'Open Arms et disent qu'ils n'acceptent pas la situation inhumaine et qu'ils veulent secourir les personnes en situation de danger". D'autant que le collectif a fait les comptes : les ports des Alpes-Maritimes peuvent selon lui parfaitement accueillir la centaine de migrants.