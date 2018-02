Environ 150 personnes, automobilistes et motards ont manifesté ce samedi après-midi sur la rocade de Pau. Ils protestent contre l'instauration de la limite de vitesse à 80 km/h sur les départementales, mais également contre plusieurs autres mesures du gouvernement.

Pau, France

La mobilisation est venue d'Internet. D'un groupe facebook plus précisément: Colère 64. Des citoyens remontés contre l'instauration d'une limite à 80 km/h sur les routes départementales. Mais remontés également contre de nombreuses choses. Contre les petites retraites, contre les "privilèges", contre les "nouvelles taxes sur l'essence et les cartes grises", contre la privatisation des radars embarqués, contre l'augmentation des péages. Ils demandent par contre une TVA réduite sur les équipements de sécurité. Bref, des revendications qui tourne autour de l'univers de la route et de la moto mais pas seulement.

Le collectif avait déjà organisé une manifestation sur la rocade de Pau le 28 janvier, ils étaient environ 450. Cette fois, leur nombre tournait plutôt autour de 150. Une baisse du à la pluie peut-être, mais aussi à la perspective de la manifestation de samedi prochain organisé par les Motards en colère (attention, les deux organisations sont bien distinctes), manifestation qui aura également pour but de protester contre l'instauration d'une limite de vitesse à 80 km/h.

Une manifestation sans parti politique ni syndicat

Les revendications peuvent sembler fourre-tout, mais il semble que les manifestants du collectif cherchent surtout à exprimer leur colère, sur différents sujets, une colère qu'ils ont habituellement du mal à exprimer collectivement, puisque beaucoup semblent réticents à s'engager auprès d'un parti politique ou d'un syndicat. Ces manifestations sont les premières pour un certain nombres de participants.