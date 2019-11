Opération séduction d'Emmanuel Macron au congrès des maires : "maintenant, on attend des actes"

Moselle, France

Le 102ème Congrès des maires de France s'est ouvert ce mardi à Paris, pour trois jours, à quatre mois des élections municipales. L'intervention d'Emmanuel Macron, qui avait boudé le rendez-vous l'année dernière, était très attendue, et cette fois-ci il a voulu "chouchouter" les maires : il a martelé "J'ai besoin de vous, rien ne se fera sans vous".

Ce qui n'a pas suffi à séduire Marie-Thérèse Gansoinat-Ravaine, maire de Verny, au sud de Metz, et membre de la délégation mosellane (une quarantaine d'élus sont sur place) : "j'ai trouvé qu'il était beaucoup moins convaincant que d'habitude. Les paroles, d'accord, mais on attend des actes." Elle le concède : "il a changé depuis quelques mois de discours, il a compris que c'était une erreur d'ignorer les maires", mais elle demande désormais "que les choses soient plus simples pour les élus, qui facilitent la vie des gens. Ce mandat a été particulièrement éprouvant".

Cela passe notamment par les moyens : "nous avons investi 16 milliards de moins lors de ce mandat que lors du mandat précédent." En douze ans, Marie-Thérèse Gansoinat-Ravaine a constaté des changements, mais pas dans le bon sens. Par exemple, on se souvient de la mort du maire de Signes, qui avait suscité une vive émotion il y a quelques mois : "on nous demande de faire la police, mais on ne nous en donne pas les moyens. De façon générale, tout est vraiment très compliqué, c'est le mot-clé, même si ça reste enthousiasmant." La maire de Verny ne se représentera pas en mars, mais pas pas par manque de passion ; elle prend sa retraite : "il faut être raisonnable et passer le flambeau."