Opposition à la LGV : pour Christophe Castaner, Pierre Hurmic se comporte "comme un enfant"

La majorité de gauche désunie à Bordeaux Métropole. Il y a quelques jours, sur France Bleu Gironde, le président de la Métropole, Alain Anziani, favorable à la LGV, croyait aux capacités des écologistes d'évoluer sur cette question. Le maire de Bordeaux, Pierre Hurmic, lui oppose une fin de non recevoir : il se déclare contre la ligne à grande vitesse vers Toulouse, un projet "insensé" dit-il, et trop coûteux. Ce vendredi matin, c'est au tour de Christophe Castaner de réagir. Le président du groupe La République en Marche à l'Assemblée nationale fait étape en Gironde, pour son Tour de France des territoires.

Il se dit "choqué" par la réaction du maire écologiste de Bordeaux. "Au fond, il se comporte comme un enfant qui a déjà son jouet : le TGV qui vient à Bordeaux, déclare Christophe Castaner, et qui juge que pour Toulouse et pour l'accès à l'Espagne, ce n'est pas intéressant". "Ce n'est pas responsable", conclut-il. Pour Christophe Castaner, les trains du quotidien sont tout à fait compatibles avec le développement des lignes à grande vitesse. "C'est la problématique avec les représentants d'Europe-Ecologie-les-Verts, ils cherchent toujours à opposer les solutions les unes contre les autres. _On peut faire du quotidien et mailler notre territoire national_".

