Opposition à la réforme des retraites : les étudiants grenoblois peinent à renforcer la mobilisation

Depuis le début du conflit contre la réforme des retraites les syndicats étudiants ont bien souvent appelé aux "blocages" à Grenoble, sans vraiment réussir à faire bouger beaucoup des quelques 60 000 étudiants de la métropole. Le mouvement n'est pas allé au-delà de quelques blocages sporadiques et d'actions menées avec les syndicats professionnels. Selon les organisations étudiantes, et certains étudiants eux-mêmes, c'est notamment une question de "pression" accrue de la part de l'administration de l'université, qui de son côté se dit simplement vigilante face aux risques d'occupations qui lui ont coûté cher en dégâts par le passé.

Des étudiants qui ne sont pas forcément dans l'action... mais qui ne sont pas indifférents

Midi ce mercredi 5 mars. Un peu partout sur le campus des affiches annoncent une A.G. et rappellent les rassemblements du jeudi 6. Le combat s'affiche mais devant la bibliothèque de lettres et le bâtiment Stendhal l'assemblée générale rassemble environ 150 étudiants. C'est peu en proportion... mais on n'a jamais vu non plus d'assemblée générale rassemblant tout un campus. De fait, "nous avions suivi la dernière, dit ce groupe d'étudiantes, mais là il faut qu'on parte et puis on a les comptes-rendus" mais "bien sûr on est contre la réforme". "Je suis totalement contre" dit aussi cet étudiant, bloqué lui par "un concours important dans les prochains jours". Beaucoup disent "soutenir" ceux qui sont dans l'action.

La lutte s'affiche sur les murs du campus, ici la bibliothèque des sciences © Radio France - Laurent Gallien

Un climat "tendu", "lourd"...

"C'est le mouvement le plus mobilisateur dans la jeunesse depuis le CPE", affirme Anthony Youssef, secrétaire du syndicat UEG, Union des étudiants de Grenoble. Malgré tout les appels aux "blocages" et à "amplifier" et "durcir" le mouvement depuis le début du conflit n'ont pas forcément été suivis des faits. "Il commence à y avoir de la fatigue oui un peu forcément, reconnait le secrétaire de l'UEG, mais il y a aussi les entraves au droit d'informer, d'aller dans les amphis...". Ce que conteste la présidence de l'Université Grenoble Alpes, qui explique fournir des salles pour des réunions et regarder les questions d'absentéisme avec "bienveillance" lors des grandes journées nationales de mobilisation. C'est "tendu" avec la direction centrale explique le responsable syndical, "moins avec les responsables d'UFR", Unité de formations et de recherches.

Affichage contre la réforme des retraites sur le campus de Grenoble © Radio France - Laurent Gallien

La gouvernance du campus n'est plus la même qu'il y a des années en arrière c'est certains, et les vigiles plus nombreux, mais les études aussi ont changé ! "C'est un peu lourd, explique cet étudiant, pour nous il y a une grosse pression parce que l'année prochaine, on va avoir nos masters et déjà on a tellement peu de budget que, en fait, on ne pourra pas prendre tout le monde en master. Donc on est en compétition entre nous. Donc rater un cours, c'est comme se tirer une balle dans le pied. La tactique, ça serait de bloquer pour que personne n'aille en cours. Sauf qu'ils mettent des vigiles pour ne pas qu'on bloque. En fait, ils nous mettent la pression de partout". Selon Anthony Youssef, du syndicat UEG, il y aussi une tentation de recourir abusivement au cours à distance pour contourner les tentatives de blocage et des messages qui seraient passés en ce sens aux UFR*.* Ce que nie la présidence de l'Université Grenoble Alpes.

Pour la suite : continuer à mobiliser ?

Les plus grands défis qui se présentent à la mobilisation étudiante sont néanmoins désormais les vacances, les partiels, les stages, les concours, etc. Comment garder la flamme à défaut de lui donner plus de vigueur ? "Nous allons poursuivre les actions mais peut-être plus aux côtés des travailleuses et travailleurs", explique Anthony Youssef, qui veut aussi conserver les troupes qui ont pu rejoindre les syndicats à l'occasion de ce mouvement contre la réforme des retraites. "Je pense que beaucoup d'entre nous ne se sont pas arrêtés à la réforme des retraites. Il y a aussi le rapport du GIEC qui est sorti il n'y a pas si longtemps. En fait, on est dans un temp de politisation massive de la jeunesse, avec beaucoup de perspectives. Il va y avoir d'autres grèves, d'autres mobilisations. Il y a aussi la réforme des bourses [...] Il y a les lois Kasparian (protection des logements contre les occupations illicites) qui arrivent. Il y a de quoi faire. Une fois que les étudiantes et les étudiants sont venus dans les A.G., sont dans les mobilisations, eh bien, on les intéresse, on les forme, on les informe et ensuite on les fait participer à tout un tas de luttes. On travaille à ce que la jeunesse soit mobilisée sur l'ensemble de ces défis et de ces réformes, puisqu'en fait, ce ne sont pas des réformes, ce sont des attaques libérales contre un modèle social, le nôtre et il est hors de question qu'on les accepte de toute façon".