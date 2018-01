Les opérateurs privés n'avaient aucune envie d'investir dans les zones les plus reculées de Gironde, en dehors de la Métropole de Bordeaux et de Libourne. Le conseil départemental de la Gironde et le syndicat mixte Gironde Numérique ont donc engagé un Plan Haut Méga, de réseau très haut débit public via la fibre optique, pour en finir avec "une Gironde à deux débits". Après de "longues et dures négociations", un accord vient d'être trouvé avec Orange (un des 6 candidats au départ) pour permettre à chaque Gironde de surfer de chez lui, rapidement sur internet, d'ici maximum six ans. Un plan à 669 millions d'euros (dont 115 millions d'euros d'argent public).

Jean-Luc Gleyze le président du conseil départemental évoque "un moment historique, et la fin d'une fracture, enfin le droit à l'internet pour tous!". " 410 000 foyers de Gironde vivront cette révolution numérique d'ici 2024, dont 75% dans les 5 ans.

Michel Nadeau, le maire de le Pout, 600 habitants dans le Créonnais, attend ça avec grande impatience.

Pierre Buisseret, le maire de Lignan-de-Bordeaux dans l'Entre-2-Mers, lui aussi en rêve. Pour conserver l'administration des propriétés viticoles sur sa commune dit-il.

Et le réseau restera public, la propriété du Département, des communes, de la Région et de l'Etat. C'est l'accord qui a été passé.