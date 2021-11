Orange : sa peine d'inéligibilité confirmée, le maire Jacques Bompard doit démissionner

Un coup de tonnerre politique à Orange : le maire Jacques Bompard doit démissionner dans les plus brefs délais. La Cour de cassation a rejeté hier son pourvoi, l'ultime recours après sa condamnation à cinq ans d'inéligibilité pour prise illégale d'intérêt.

C'est la fin de plusieurs années de procédure. Les faits remontent à 2003. Le maire Ligue du Sud d'Orange accorde alors à sa fille et à son gendre des facilités de paiement pour acheter un local municipal, en autorisant le couple à payer en trois fois. L'élu s'accorde aussi une servitude de passage pour sa villa à Orange. Le premier procès s'est tenu en mai 2019, puis en appel en janvier 2021 et Jacques Bompard a finalement été condamné à un an de prison avec sursis, 30.000 euros d'amende et cinq ans d'inéligibilité pour prise illégale d'intérêt. Avec cet arrêt de la Cour de cassation, la peine doit s'appliquer.

La fin d'un règne politique à Orange

Jacques Bompard va donc devoir démissionner dans les plus brefs délais. Le conseil municipal va se réunir pour élire son successeur. Cette décision de la Cour de cassation marque la fin d'un règne à Orange : l'élu occupe le fauteuil de maire depuis 1995. Il a toujours été réélu, parfois même au premier tour, d'abord sous les couleurs du Front national, puis sous la bannière de son propre parti, la Ligue du Sud. Il avait été réélu pour un cinquième mandat consécutif en 2020.

L'opposition se réjouit dans un communiqué d'une "sentence enfin applicable". Jacques Bompard, lui, dénonce une décision "politique" et "arbitraire". "Il n'y a eu aucun enrichissement personnel ni détournement de fonds, je n'ai à rougir de rien", écrit-il, et promet de se rendre sur le marché ce jeudi matin pour rencontrer les Orangeois.

