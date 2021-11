Yann Bompard pressenti pour succéder à son père à la mairie d'Orange

Jacques Bompard et Yann Bompard à la mairie d'Orange (Vaucluse).

"À l'unanimité" indique Jacques Bompard, la majorité municipale d'Orange soutient la candidature de Yann Bompard à la mairie. Contraint de démissionner après confirmation de la Cour de Cassation de sa peine d'inéligibilité mercredi, le maire d'Orange depuis 26 ans présentera lui, sa démission au préfet d'ici vendredi.

Un nouveau maire d'ici un mois

À la question : qui pour prendre le siège de Jacques Bompard ? Moins de 24 heures après la publication de l'arrêt de la Cour de Cassation, la réponse semble toute trouvée à Orange. Pour le maire Ligue du Sud, son fils est le meilleur candidat pour prendre son siège. "Dans mon conseil municipal, le seul qui ait été élu sur son nom : c'est lui" avance Jacques Bompard. "Il a fait ses preuves" ajoute t-il.

"Ce serait trahir les Orangeois que de m'affranchir de Jacques Bompard." - Yann Bompart, premier adjoint à la mairie d'Orange

"J'ai demandé à la majorité ce matin s'ils souhaitaient que nous partions aux élections, s'ils avaient un doute sur ma légitimité" explique Yann Bompard. Réunis dès ce jeudi matin, les élus de la majorité "m'ont dit que non, que la liste avait été élue et qu'ils trouvaient que je devais prendre la responsabilité et la lourde tâche assumée jusqu'ici par Jacques Bompard" poursuit le premier adjoint.

Un message est également passé à leurs opposants politiques. Vu "la vague d'indignité dans la tête des gens, [...] s'il y avait une élection municipale demain" renchérit Yann Bompart, la Ligue du Sud remporterait la mairie haut la main assure l'adjoint. Balayant ainsi tout espoir pour l'opposition, déjà privée à plusieurs reprises de second tour à Orange depuis 1995.

Quant à la politique de Yann Bompard pour la ville d'Orange, elle s'inscrira logiquement dans celle de son père. "La devise d'Orange c'est : je maintiendrai" déclare le premier adjoint.