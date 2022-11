Oreilla, village catalan de 25 habitants, reçoit la visite du président du Sénat

Jamais le village d'Oreilla n'avait reçu une visite d'un tel rang. Avec ses 25 habitants au dernier recensement Insee, la petite commune des Pyrénées-Orientales accueille ce vendredi le président du Sénat, deuxième personnage de l'Etat. Gérard Larcher assiste à une cérémonie du souvenir dans ce village-martyr de la première guerre mondiale.

Avec 18 morts pour 138 habitants, Oreilla est la commune de France qui a perdu la plus forte proportion de sa population au cours de la Grande Guerre (plus de 13%, soit quatre fois plus que la moyenne nationale). A l'issue de cette cérémonie, le président du Sénat donnera une conférence de presse à la mairie de Prades, avant de rencontrer des élus locaux. A l'occasion de ce déplacement, le président du Sénat nous a accordé un entretien.

France Bleu Roussillon : Que vient faire le deuxième personnage de l'Etat ce vendredi à Oreilla, un petit village qui compte à peine 25 habitants ?

Gérard Larcher : parce qu'Oreilla est une mémoire toujours vivante de ce que des jeunes hommes ont donné pour leur pays. Quand on voit que la moitié des mobilisés de cette commune ont donné leur vie pour la France! J'imagine ce que pouvait être la vie du maire d'Oreilla, venu 19 fois annoncer à des familles, à des mères, à des frères, à des soeurs, la mort de leurs proches.

Venir à Oreilla, c'est rendre hommage à cette mémoire, mais aussi avoir la conscience de l'actualité. Car la mémoire n'est pas qu'historique : elle affirme aussi des valeurs, pour aujourd'hui et pour demain. Et quand nous voyons ce qui se passe en Ukraine, sur le continent européen, à quelques 2000 kilomètres de Paris...

A Oreilla, vous êtes au coeur de la "France des petits villages", qui disent qu'ils ne s'en sortent plus, avec les baisses de financements, la crise énergétique, l'inflation, les contraintes administratives. Quel message vous pouvez porter?

C'est pour ça que j'ai souhaité aussi répondre à l'invitation du président des maires des Pyrénées-Orientales, Edmond Jorda, et rencontrer les élus autour notamment de deux sujets : la désertification médicale et l'autonomie financière des collectivités territoriales. Ne croyez pas que seules les petites communes soient préoccupées aujourd'hui par ces questions financières et la nécessité d'un bouclier énergétique.

Naturellement, les petites communes sont impactées, mais elles ont aujourd'hui un dispositif qui les met parfois un tout petit peu plus en sécurité qu'un certain nombre de communes de taille intermédiaire.

Nous avons commencé mercredi l'examen du budget au Sénat. Toutes ces questions seront extrêmement présentes. Concernant le sujet de la désertification médicale, nous l'avons traité la semaine passée, notamment dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale.

Dans les Pyrénées-Orientales, vous êtes sur une terre qui, historiquement, était un bastion de la droite républicaine. Aujourd'hui, il n'y a plus de députés LR. La mairie de Perpignan a été perdue. Elections après élections, le Rassemblement national étend sa toile. Comment expliquez-vous cet échec ?

D'abord, nous avons encore deux sénateurs LR, François Calvet et Jean Sol, particulièrement actifs au Sénat. Naturellement, le résultat des dernières élections a montré que nous avons du chemin à faire pour retrouver la confiance des Françaises et des Français et surtout leur dire que ce n'est pas dans le choix de solutions extrêmes qu'on peut, me semble-t'il, reconstruire la confiance dans le pays.

Je suis pour une ligne très clairement autonome. Voilà pourquoi, personnellement, je ne soutiens pas l'idée d'une coalition avec la majorité présidentielle, et en aucun cas, avec le Rassemblement National. Mais à chaque fois que c'est l'intérêt du pays, eh bien on se retrouve. Nous l'avons montré concernant la loi de programmation du ministère de l'Intérieur. Nous venons de le montrer, aussi, concernant la loi sur le travail et l'assurance chômage. Et j'espère que le gouvernement entendra les préoccupations que nous porterons sur le projet de loi de finances.

La rencontre avec les élus locaux des Pyrénées-Orientales se déroule à la mairie de Prades, le fief de l'ancien Premier ministre Jean Castex. Il faut y voir un symbole ?

D'abord, Prades a été aussi le fief d'un ancien sénateur, Paul Blanc. Et je dois vous dire que j'ai eu, avec Jean Castex des rapports marqués par la vérité et la confiance. Nous avons pu faire aboutir ensemble un texte important pour les collectivités territoriales, même s'il n'est pas l'alpha et l'oméga : c'est le texte "3DS" qui porte sur l'amélioration de la décentralisation, de la déconcentration de l'Etat. Nous avons pu avancer ensemble. Et je dois dire que le dialogue a vraiment existé entre le Premier ministre et le président du Sénat.

Dans les Pyrénées-Orientales, deux villes organisent encore des corridas, Céret et Millas. Quelle est votre position dans le débat qui enflamme en ce moment l'Assemblée nationale?

Dans notre pays, la corrida est interdite, sauf tradition locale ininterrompue. Le Sénat est très attentif à ces traditions locales ininterrompues. Je pense que dans ce pays, il faut qu'on cesse de tout interdire. Je peux comprendre ceux qui n'aiment pas la corrida, mais elle fait partie de ces traditions locales ininterrompues.

Voilà pourquoi je pense que nous devons être extrêmement attentifs à ce qui fait l'identité de chacun des territoires. L'identité qui existe en Occitanie n'est pas tout à fait la même que l'identité de ma région natale, la Normandie. La réponse que je fais : respectons les traditions !