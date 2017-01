Organisation et soutiens déclarés pour la primaire de la gauche en Moselle

En Moselle, 95 bureaux de vote seront mis à disposition des électeurs pour la primaire de la gauche des 22 et 29 janvier. Le PS mosellan reconnait que tous les maires ont joué le jeu. Dominique Gros, maire de Metz, soutient Manuel Valls, les députés Paola Zanetti et Laurent Kalinowski Benoit Hamon.

Le chiffre va peut-être légèrement évoluer mais il y a pour l'instant 95 bureaux de vote en Moselle pour les 1er et 2e tour de la primaire de la gauche, pour laquelle 7 candidats ont été investis. Pour celle de la droite, en novembre, il y en avait beaucoup plus: 171, mais la Moselle est un département qui vote majoritairement à droite, et où la gauche mobilise moins de monde. Le président du comité d'organisation de la primaire de la gauche a annoncé ce lundi que 7.500 et 8.000 bureaux de vote seront mis à disposition dans toute la France les 22 et 29 janvier prochain. C'est moins que pour la primaire de la droite (10.228 bureaux) et moins aussi que la précédente primaire à gauche en 2011 (9425 bureaux).

Une chose est sûre, contrairement à la primaire PS de 2011 où le parti avait essuyé des refus, cette fois-ci, les maires, toute tendance politique, ont joué le jeu en mettant à disposition des bureaux de vote dans leur mairie. Paola Zanetti, députée socialiste, l'a constaté sur sa circonscription, celle de Boulay-St Avold: "Ils ont joué le jeu assez facilement, je crois qu'aujourd'hui c'est inscrit dans l'état d'esprit des élus locaux, que les primaires sont des enjeux démocratiques importants et je constate même une forme d'égalité, puisqu'on aura sur les communes où la droite a également organisé sa primaire les mêmes bureaux de vote". Pour encadrer les 2 tours de la primaire de gauche les 22 et 29 janvier prochain, 600 bénévoles seront aussi sollicités en Moselle.

Qui soutient qui en Moselle?

Manuel Valls a les faveurs de 3 poids lourds du parti socialiste en Moselle: le maire de Metz, Dominique Gros, le député-maire de Fameck Michel Liebgott et le secrétaire d'Etat et ancien sénateur Jean-Marc Todeschini, partisan de François Hollande et qui s'est rallié après le renoncement du président à son premier ministre. Mais en Moselle finalement, il y a aussi pas mal de soutiens aux candidats de l'aile gauche du PS: 3 élus soutiennent Benoit Hamon: les députés Paola Zanetti et Laurent Kalinowski et le député européen Edouard Martin, ex syndicaliste d'ArcelorMittal Florange. Pour Aurélie Filippetti, c'est une évidence. La députée, ancienne ministre de la culture, soutient l'homme qui partage sa vie, Arnaud Montebourg, lui aussi représentant de l'aile gauche du parti socialiste. De son côté, le sénateur PS Jean-Pierre Masseret et ancien président de la région Lorraine va regarder tout cela à distance puisque son candidat déclaré, Emmanuel Macron, a choisi de se présenter hors primaire de la gauche.