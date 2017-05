"Origine Corrèze" : pour affirmer son identité, le département va lancer sa marque de territoire

A l'heure des grandes régions et des identités des ex régions qui se diluent, la Corrèze veut au contraire affirmer son identité corrézienne et entrer dans la rude bataille d'image que se livrent les territoires français.

Elle s'appellera "Origine Corrèze". Et le but de cette marque de territoire que veut lancer le département est d'affirmer l'identité corrézienne avec ses spécificités et ses savoir-faire pour se lancer pleinement dans la bataille d'image que se livrent les territoires français, et attirer bien sûr des nouveaux arrivants. Pour les porteurs du projet, il ne s'agit en rien d'une marque de plus ou d'un énième logo. Il s'agit, selon eux, de créer de l'émulation et une synergie dans tout le département.

Rassembler toutes les énergies du département

Et pour entrer de plain pied dans cette bataille d'image, la Corrèze veut notamment s'appuyer sur son plan 100% fibre. Il doit permettre à tous les foyers du département d'être raccordable à la fibre optique d'ici 2021 pour prendre, pendant un temps au moins, une longueur d'avance sur les autres. Le conseil départemental y voit là un moyen de faire les yeux doux à des familles, des entrepreneurs ou des investisseurs qui pourront en avoir l'usage tout en profitant du côté rural de la Corrèze. D'où l'idée d'associer, dans cette démarche, une marque de territoire adossée à un logo que choisirons les Corréziens. Objectif : vendre le département et pas seulement en matière de tourisme explique Franck Peyret, en charge du dossier. "Origine Corrèze a bien, dans son ADN, la culture corrézienne et son savoir-faire. Mais pas uniquement un savoir-faire alimentaire mais aussi industriel, commercial, etc." Ce label a donc vocation à rassembler toutes les énergies du département avec ses forces, ses valeurs et ses caractéristiques. Un cahier des charges, avec des critères d'attribution, est actuellement mis sur pied par le conseil départemental et les chambres consulaires (agriculture, commerce, métiers et artisanat) qui comptent aussi s'appuyer sur un club des ambassadeurs pour vendre l'origine Corrèze.