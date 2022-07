Origine des produits, conservation, prix... le préfet de l'Hérault va multiplier les contrôles cet été

C'est une première démonstration de force. Une brigade d'agents de la Direction départementale à la protection des populations (nouvelle version de la répression des fraudes) sillonne les allées du marché de Palavas-les-Flots. Des commerçants sont contrôlés aléatoirement pour vérifier l'origine des produits, leur prix ou encore leur conservation. Des opérations comme celle-ci vont se multiplier au cours de la saison estivale. Le préfet de l'Hérault en prévoit 600.

"Gage de confiance"

Parmi les points sensibles, les agents de la DDPP ciblent la "francisation des produits" (le fait de ne pas indiquer l'origine réelle, ndlr)et les températures de conservation sur les stands traiteurs. "On nous a dit qu'il faut tenir un peu plus les produits au chaud", raconte René Réveillon, un traiteur habitué du marché de Palavas-les-Flots. Une recommandation qu'il juge "difficile" pour ne pas "risquer de brûler (ses) plats".

Peu d'infractions ont été constatées lors de cette opération de contrôle, mais leur régularité est présentée comme un "gage de confiance" par le préfet de l'Hérault, Hugues Moutouh. "Ça _rassure les habitants et les touristes sur la qualité des produit_s et ça évite la concurrence déloyale entre les commerçants (fraudeurs et non-fraudeurs, ndlr)."

Rassurer les touristes

Les contrôles vont s'accentuer pendant l'été dans les zones fréquentées par les touristes (les marchés, les stations balnéaires, etc.). Cette année, un millions d'estivants sont attendus dans l'Hérault. Une "manne économique" conséquente puisque les retombées touristiques sont d'environ 1,5 milliard d'euros par an, selon le préfet. Il s'agit donc de fidéliser les vacanciers.

En 2021, les 58 agents de la DDPP avaient réalisé 2.000 contrôles. Un quart ont donné lieu à un avertissement. Et 6 ont débouché sur la fermeture administrative d'un commerce.

