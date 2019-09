Orléans : 15 élus de la majorité municipale fondent leur propre groupe

Une étape de plus dans la crise municipale à Orléans : une partie des élus de la majorité municipale ont décidé ce lundi de créer leur propre groupe. A 6 mois des élections municipales, la situation est plus qu’inconfortable pour le maire, Olivier Carré.

Orléans, France

La scission est donc confirmée au sein de la majorité municipale orléanaise. A l'occasion d'un conseil muncipal, ce lundi après midi, le groupe « les Orléanais » a été officiellement crée avec 15 membres. C'est Béatrice Barruel, chargée de l'enseignement supérieur, qui l’a annoncé lors d’une prise de parole : « C’est un groupe de la majorité municipale qui s’inscrit dans la majorité municipale » a-t-elle précisé. Et d'ajouter : « On s’inscrit dans le projet de 2014 et dans ses valeurs : ouverture, rassemblement, collégialité de la gouvernance, saine gestion des finances publiques ».

15 dissidents dont 6 adjoints

La liste du groupe : Michel Martin, Thomas Renault, Laurent Blanluet, Nadia Labadie, Charles Eric Lemaignen, Martine Hosri, Nathalie Kerrien, Jean Pierre Gabelle, Béatrice Barruel, François Lagarde, François Foussier, Florent Montillot, Serge Grouard, Sébastien Hoël et Philippe Barbier. Le maire, Olivier Carré, garde malgré tout sa majorité à lui puisqu’il reste 29 élus sur 55 dans le groupe majoritaire classique

No comment

Cette annonce n'a suscité aucun débat. Seul le communiste, Michel Ricoud, s'est ému de cette situation, déplorant un " triste spectacle". Ce qu'Olivier Carré a confirmé lui aussi, la gorge légèrement nouée !!