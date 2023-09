Orléans accueillera en octobre la 33ème convention des Intercommunalités de France

Le palais des congrès de Co'Met à Orléans confirme sa montée en puissance. Le site a été choisi par l'association des Intercommunalités de France pour tenir sa prochaine convention, ce sera du 11 au 13 octobre prochain, avec pour thème "les transitions, une question politique" - entendez-par là la transition écologique bien sûr, mais aussi la transition numérique, économique, sociétale... 2 000 participants venant de la France sont attendus : c'est le plus gros événement qu'accueille le palais des congrès depuis son ouverture l'an passé.

Elisabeth Borne doit venir à la convention...

Jusqu'ici c'est le congrès Addiction, organisé en juin dernier, qui avait le record d'affluence, avec 1 300 participants. La jauge maximale sera remplie cette fois-ci pour cette 33ème convention des Intercommunalités de France, une association qui regroupe les communautés de commune et d'agglomération, ainsi que les métropoles. "Il n'y a qu'une dizaine de villes en France qui soient capables d'accueillir un tel congrès, souligne Sébastien Martin, président de l'association et lui-même président (ex LR) du Grand Chalon en Saône-et-Loire. Nous sommes en fait le deuxième congrès d'élus derrière celui des maires de France, et Co'Met est effectivement un lieu idéal. Ce sera aussi un beau clin d'œil à Charles-Eric Lemaignen !" L'actuel élu en charge des grands équipements à la métropole d'Orléans a en effet présidé l'association d'octobre 2014 à octobre 2017.

La Première ministre était venue l'an passé à la convention des Intercommunalités qui se déroulait alors à Bordeaux © Maxppp - Laurent Theillet

Accueillir de tels événements, c'était précisément l'objectif de la métropole d'Orléans en réalisant Co'Met, rappelle Serge Grouard, le président de la métropole : "Co'Met a été pensé pour ça, se réjouit-il. Il faut aussi la capacité hôtelière, et nous l'avons, c'est donc un outil majeur de rayonnement pour notre territoire." L'association des Intercommunalités de France s'engage à privilégier les traiteurs locaux et les circuits courts pour toute la restauration qui sera servie lors de cette convention.

... et aussi à l'hôpital d'Orléans ?

Près de 1 000 intercommunalités sont adhérentes à l'association (soit 78% de celles qui existent). Dans le Loiret, seule la communauté de communes des Terres du Val de Loire, basée à Meung-sur-Loire n'est pas adhérente. Coïncidence ou pas, sa présidente n'est autre que Pauline Martin, qui préside aussi actuellement l'association des maires du Loiret, une autre organisation d'élus... Plusieurs ministres sont annoncés pour cette convention, la Première ministre Elisabeth Borne viendra le jour de clôture le 13 octobre. Il se murmure qu'elle pourrait aussi, dans la foulée, aller à l'hôpital d'Orléans signer la convention de transformation du CHRO en CHU - signature qui a déjà été reportée à plusieurs reprises.