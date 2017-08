Orléans-Bricy: la réponse du nouveau commandant sur la possible insalubrité de la base

Dans un rapport parlementaire publié le 20 juillet, le patrimoine immobilier de l'armée est décrit comme "proche de l'insalubrité". La base aérienne d'Orléans-Bricy y est pointée du doigt.

Le rapport de la commission des Finances du Sénat date du 20 juillet. Il porte sur le patrimoine immobilier de l'armée, qualifié comme "proche de l'insalubrité". En 2014, les besoins supplémentaires pour le budget du patrimoine immobilier des armées, jusqu'à 2020, ont été évalués à 79 millions d'euro. Cette année, à mi-parcours, l'estimation s'est envolée à 2 milliards et demi d'euro.

Parmi les exemples mis en avant par le rapport, la base d'Orléans-Bricy. Les bâtiments sont décrits comme "inutilisables en raison de leur insalubrité résultant d'un défaut de maintenance régulière". Un constat alarmant suite à une visite du rapporteur spécial le 11 avril dernier. Le nouveau commandant en chef de la base, depuis le 20 juillet, le colonel Cédric Colardelle a répondu sans objection à nos questions.

Il n'y a pas de défaut de maintenance mais simplement deux bâtiments qui sont fermés en attendant d'être refait - Colonel Colardelle, commandant de la base d'Orléans-Bricy

France Bleu Orléans: Colonel Colardelle, ce rapport a été publié le même jour que votre prise de commande à la base d'Orléans-Bricy. Qu'avez-vous à y répondre?

Colonel Colardelle: "C'est vrai que nous avons deux bâtiments fermés. Ils ne sont pas utilisés par les hommes et les femmes de la base aérienne. Mais ce sont des bâtiments qui, lorsqu'ils étaient utilisés, ont été parfaitement entretenus. Aujourd'hui, étant insalubre, ils sont fermés dans l'attente soit d'une déconstruction soit d'une mise aux normes pour pouvoir accueillir de nouvelles personnes. C'est la vie traditionnelle d'une base ou d'un organisme civil quel qu'il soit. Il n'y a pas de défaut de maintenance mais simplement deux bâtiments qui sont fermés en attendant d'être refait".

FBO: Observez-vous, ces dernières années, une baisse de budget pour maintenir ces bâtiments aux normes ?

Colonel Colardelle: "Pas du tout. Au contraire, j'observe plutôt une grande volonté de la part de notre hiérarchie et de nos chefs, de remettre en état les bâtiments pour qu'ils soient opérationnels. Comme vous l'avez vu, on est beaucoup engagé à l'extérieur donc on a besoin d'avoir des bâtiments capables de nous accueillir et dans lesquels on peut travailler. Concernant la base d'Orléans-Bricy, je découvre une base dans un bon état général, avec beaucoup de projets de construction, des bâtiments neufs sur toute une partie de l'aile de la base. Finalement, pour les quelques bâtiments qui doivent être restauré, il existe des projets à court, moyen et long terme mais qui sont le fruit d'une maintenance classique".

Le nouveau commandant de la base aérienne d'Orléans-Bricy, le colonel Cédric Colardelle, détaille les projets à venir. Copier

Petites informations pour vous aider à lire le rapport parlementaire