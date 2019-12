Orléans : il reçoit une médaille pour acte de courage et de dévouement

Orléans, France

Franck Bondon est A.S.V.P (agent de surveillance de la voie publique) à la mairie d'Orléans depuis 2002, il contrôle le stationnement payant des automobilistes. Sa première intervention héroïque date de 2009, il avait alors neutralisé en centre-ville, rue de la Bretonnerie, un homme armé qui menaçait son épouse, à la sortie du tribunal. "L'individu avait un pistolet qu'il mettait à bout portant au niveau de la tempe de sa femme, je l'ai maitrisé en le plaquant au sol. C'est clair que cela peut être très dangereux mais on n'a pas le temps de réfléchir, je vois qu'il y a un danger imminent qui peut devenir très grave, donc je me sens obligé d'intervenir".

Et Franck Bondon intervient en uniforme mais les A.S.V.P ne sont pas armés. Ce sont ses collègues de la police municipale rapidement sur les lieux qui prendront le relais, mais l'essentiel est fait, l'homme est neutralisé. "Nous sommes sur le terrain, au plus près de la population, mais il faut dire que nous avons une police municipale très efficace à Orléans, donc à ce moment-là, cela m'a encouragé parce que _je savais que derrière ça allait suivre"_.

Franck Bondon, salué par les élus et par ses collègues - Lydie Lahaix

Même scénario en juin 2019, en plein jour rue de Bourgogne, un homme armé d'un tournevis en agresse un autre, Franck Bondon est dans le secteur, il est alerté par les cris de plusieurs mères de familles, il s'interpose. Bilan pour lui : une dent cassée et 15 jours d'arrêt de travail.

"Il se sent obligé d'intervenir" - Carole, son épouse

Ce lundi soir dans les salons de l'Hôtel Groslot à Orléans, Franck Bondon a été décoré sous les yeux d'une trentaine de ses collègues municipaux et sous le regard ému de sa famille, ses enfants et Carole son épouse. "_S'il voit qu'il y a un danger, une femme qui se fait agresser ou autre, il se sent obligé d'intervenir, cela ne m'étonne pas" dit-elle "_Il est comme cela depuis toujours, c'est son caractère et je pense qu'on ne le changera pas". Et Carole Bondon ajoute "je lui dis souvent de faire attention parce que ça me fait peur, cela peut se retourner contre lui, on ne sait jamais, mais je suis très fière de lui et ses enfants aussi".

Une médaille de la République

Il a reçu la médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement, une médaille décernée par la République à une personne qui, au péril de sa vie, se porte au secours d’une ou plusieurs personnes en danger de mort. C'est la mairie d'Orléans et les services de la sécurité publique qui avait déposé la demande, validée par la préfecture du Loiret.

A 51 ans Franck Bondon, espère continuer son métier encore durant plusieurs années. Il reconnait s'entretenir physiquement, il pratique la boxe et les arts martiaux. Chaque midi aussi, il va à la salle de sport, faire comme il dit "ses petits entrainements", histoire de rester en forme.