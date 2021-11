A Orléans, un rassemblement d'antifas à l'entrée de la réunion publique des partisans d'Eric Zemmour

Une trentaine de personnes à l'intérieur, une quinzaine à l'extérieur : la tenue d'une conférence-débat sur le gaullisme, organisée officiellement par le RPF (Rassemblement pour la France), avec la participation des Amis d'Eric Zemmour et Génération Z ce mercredi soir, salle Eiffel à Orléans, a donné lieu à une passe d'armes à distance entre des militants "antifas" et les participants à cette réunion publique.

A l'intérieur se trouvaient des anciens élus, comme les ex députés Christian Vanneste (ex UMP) et Bruno Chauvière (ex FN), ou les jeunes militants pro-Zemmour du Loiret (Valentin Blelly, ex responsables des Jeunes Républicains du Loiret et Eva Berroyer, responsable régionale de Génération Z), tous intervenants dans cette conférence-débat. Elle a réuni une trentaine de personnes dans l'assistance.

A l'extérieur, un peu avant 18h30, une quinzaine de militants antifascistes ont manifesté anifesté devant la salle Eiffel aux cris de "pas de quartiers pour les fachos". En cause (entre autres) les récents propos controversés d'Eric Zemmour, très probable candidat à la présidentielle 2022, sur le maréchal Pétain qui "a protégé les juifs français".

Affiche hostile à Eric Zemmour, ce mercredi soir à Orléans © Radio France - Christophe Dupuy

Cette "confrontation" s'est déroulée dans le calme. A l'heure où sont écrites ces lignes (20h15), la réunion se déroule à l'intérieur de la salle Eiffel tandis que les manifestants ont quitté les lieux.

Adrien, du collectif antifa d'Orléans, s'était dit "choqué" ce mercredi matin de l'organisation de cette réunion dans une salle municipale à Orléans*, mais "pas surpris, puisque le maire d'Orléans Serge Grouard est toutes les semaines présent sur C News où il peut donner des positions très extrême-droitières" : il n'avait pas appelé à une manifestation le soir-même à Orléans mais disait "espérer une réaction du monde progressiste à Orléans quand tous seront conscients du problème d'Eric Zemmour et de l'extrême-droite à Orléans".

L'intérieur de la salle Eiffel, juste avant le début de la réunion publique © Radio France - Christophe Dupuy

* sollicitée par France Bleu Orléans, la Ville d'Orléans n'a pas donné suite à nos sollicitations à ce sujet