Orléans : François Hollande admiratif de La Fabrique Opéra... beaucoup moins de la Présidentielle

Il est venu "comme un inspecteur" pour vérifier si le travail de l'association La Fabrique Opéra correspondait bien au projet choisi en 2019 par sa fondation "La France s'engage"... et il n'a pas été déçu. François Hollande s'est dit "admiratif" de la qualité du travail fourni par les artistes et les lycéens qui ont participé à toute la mise en place de cet opéra de la Traviata de Verdi.

"C'est une belle reconnaissance pour les lycéens, a-t-il salué. Ils ont fait la preuve de leurs capacités. C'est aussi de la démocratisation, une reconnaissance importante de leurs métiers pour ces élèves qui viennent souvent de milieux populaires et qui, sans La Fabrique Opéra, n'auraient peut-être jamais assisté à un opéra de leur vie."

François Hollande a manifestement apprécié le bain de foule et les selfies avec les élèves présents au Zénith. © Radio France - Jean-Michel Nagat

Moins convaincu par le "spectacle" de la présidentielle

Le spectacle de l'opéra lui a plus, celui de la politique lui plaît beaucoup moins. L'ancien chef de l'Etat ne se passionne pas pour la Présidentielle. A ses yeux, la campagne manque d'idées, de vraies propositions, en particulier à Gauche.

"La politique, ce n'est pas simplement des débats, des surenchères, des idées extrêmes, estime-t-il, c'est d'abord des propositions réalistes qui doivent emmener les français vers la solution. _Il n'y a plus de force motrice capable d'emmener vers la second tour_. Il faut des solutions réalistes, sinon la Gauche va rester spectatrice de la Droite, de l'Extrême-droite et du pouvoir actuel qui seront au second tour, sans qu'on sache l'ordre d'arrivée."