EXCLU - Ils lancent un appel pour une candidature de Nathalie Kerrien (LREM) aux élections municipales à Orléans

Orléans, France

Cette fois, les hostilités sont lancées à un an des élections municipales à Orléans : un groupe de jeunes orléanais, simples citoyens ou militants à La République En Marche, lance ce vendredi un appel à la candidature de Nathalie Kerrien en 2020, comme le révèle ce vendredi France Bleu Orléans. Ils mettent en ligne le site jesoutienskerrien.fr, avec en Une la photo de l'ex journaliste à France 3 : "nous sentons qu’il y a, ici, besoin d’un nouveau souffle. Notre appel n’a rien de partisan. Nous pensons que _Nathalie Kerrien, aujourd’hui adjointe à la Culture, peut incarner demain une alternance_. C’est une chance de changer d’équipe pour de nouvelles pratiques politiques."

Elouan Sivilier, référent des Jeunes Avec Macron dans le Loiret © Radio France - Antoine Denéchère

Nathalie Kerrien "flattée" par cette initiative

Cette candidature de Nathalie Kerrien aurait l'effet d'une bombe sur la scène politique orléanaise, puisque cette dernière a été élue en 2014 sur la liste alors menée par Serge Grouard aux côtés d'Olivier Carré, devenu maire d'Orléans en 2015. Contactée par France Bleu Orléans, Nathalie Kerrien se dit "un peu surprise et flattée" par cette initiative : "j'ai trouvé que c'était audacieux, original, c'est une reconnaissance d'un travail car j'échange régulièrement avec les Jeunes Avec Macron. Et c'est très important d'écouter des personnes qui ont l'âge de mes enfants, savoir ce qu'ils imaginent pour Orléans demain". Nathalie Kerrien affirme qu'elle n'a pas encore décidé si elle allait se "réengager aux municipales" en 2020 et estime que cet appel va _"nourrir [sa] réflexion : je vais en discuter avec des collègues et des membres de mon parti_". Les instances nationales de LREM devraient décider en juin prochain des investitures pour les prochaines élections municipales.

Nathalie Kerrien aux côtés d'Olivier Carré © Radio France -

Olivier Carré n'a pas la capacité de rassembler (...) contrairement à Nathalie Kerrien" (Yann Chaillou, militant LREM)

Olivier Carré, qui a quitté Les Républicains en 2017, et ne cache pas une certaine proximité avec les idées du président Macron, a déjà annoncé qu'il sera candidat à Orléans en 2020 (sans solliciter l'investiture d'un parti). Mais pour Yann Chaillou, ex dirigeant du Mouvement des Jeunes Socialistes, un des initiateurs de cet appel, l'actuel maire d'Orléans, "n'a pas la capacité de rassembler des personnalités de droite comme de gauche, contrairement à Nathalie Kerrien, qui peut créer cette dynamique". Le groupe constitué également d'Elouan Sivilier, assistant parlementaire de la députée LREM Caroline Janvier et référent départemental des Jeunes Avec Macron, demande aux citoyens (et personnalités) intéressés de signer leur appel. L'objectif est de faire passer une hypothétique candidature Kerrien du statut de rumeur dans le microcosme orléanais à celui de réalité : "on verra bien qui ose s'engager publiquement, on espère que des gens, dans les partis mais aussi dans la société civile, vont signer cet appel".