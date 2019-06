Orléans : la majorité municipale au bord de la crise de nerfs

Orléans, France

Alors qu'une session du conseil municipal se déroule ce lundi après-midi, une réunion interne à la majorité municipale s'est tenue vendredi soir en mairie d'Orléans en présence de plus des trois quarts des élus de la majorité. Une réunion sous tension, ponctuée de plusieurs "coups de gueule" et même d'"invectives" entre certains élus, selon les informations de France Bleu Orléans, et durant laquelle Olivier Carré a été la cible de critiques.

L'effet Canard enchaîné

Durant cette réunion de plus de quatre heures décrite comme "tendue" par plusieurs participants sous couvert d'anonymat, le maire d'Orléans n'a pas été à la fête. D'abord au sujet de ses dépenses, épinglées par le Canard enchaîné du 12 juin : "il y a des images et des symboles dévastateurs", aurait affirmé l'adjoint à l'éducation Florent Montillot, citant le séjour au Caesars Palace à Las Vegas et évoquant "l'exigence de frugalité" dans la gestion des deniers publics.

Le rapprochement avec en Marche critiqué

Ensuite, selon nos informations, Olivier Carré se serait vu reprocher par certains "une gouvernance solitaire", un élu regrettant à voix haute de "découvrir certains projets [concernant sa délégation] dans la presse". Enfin, le rapprochement du maire (ex LR) avec le président Macron a été critiqué, ayant été "décidé sans discussion" alors que cela "embarque toute la majorité orléanaise", ont fait savoir plusieurs élus de droite (ndlr. la majorité actuelle est issue d'une liste menée par Serge Grouard, alors LR, lors des municipales 2014, et compte une demi-douzaine d'élus encartés LREM, des élus UDI, Modem ou encore Les Républicains)

Serge Grouard, un recours ?

Selon nos informations, plusieurs élus comme Florent Montillot ou l'ancien patron d'Orléans Métropole Charles-Eric Lemaignan ont appelé à "un binôme Serge Grouard / Olivier Carré" comme solution, parlant du "magistère moral" de l'ancien maire. Selon un participant à la réunion, ce dernier, Serge Grouard (actuellement adjoint), a pris la parole plusieurs fois se disant "inquiet" de l'état de la majorité et parlant de "confiance abîmée" avec les orléanais. Le prédécesseur d'Olivier Carré se serait également dit "pas convaincu" par les explications de l'actuel maire après la publication de l'article du Canard enchaîné. Il aurait ajouté qu'il ne "cherche pas la tête de liste" aux prochaines municipales

Une crise inédite à Orléans" (un ténor de la droite)

Olivier Carré, qui n'a pas pu être joint durant le week-end par France Bleu Orléans, et qui a aussi reçu le soutien de plusieurs élus lors de cette réunion, a demandé à sa majorité, en fin de réunion, à être "conforté" comme tête de liste aux municipales 2020 : "pas maintenant, pas comme ça", lui a-t-on répondu en substance. Conclusion d'un vieux routier de la droite orléanaise : "c'est une crise inédite dans la vie municipale à Orléans, on est encore une majorité, mais on n'est plus une équipe".