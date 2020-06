Orléans : le maire Olivier Carré a-t-il profité de la crise sanitaire pour faire campagne ?

La longueur exceptionnelle de l'entre-deux-tours des municipales et la nécessité de répondre à la crise sanitaire brouillent un peu plus la frontière entre le maire d'Orléans et le candidat. Actions de communication et décisions sans vote du conseil municipal : la gestion d'Olivier Carré interroge.

Quinze semaines : c'est le temps qui se sera écoulé entre le premier tour et le second tour des élections municipales. Un temps exceptionnellement long - quinze fois plus que d'ordinaire - pendant lequel la campagne électorale n'a pas été suspendue d'un point de vue juridique, et pendant lequel le mandat des maires sortant a été prorogé.

Maire ou candidat : frontière ténue

"J'ai dû gérer la crise et tenir la barre", répète volontiers Olivier Carré. Mais l'action du maire d'Orléans n'a-t-elle été guidée que par l'intérêt général ? Ou a-t-elle servi aussi l'intérêt particulier du candidat, soutenu par LREM et arrivé deuxième lors du premier tour des élections municipales ? La frontière est forcément ténue. Est-ce un hasard si dans son dernier document de campagne présenté mercredi, le candidat Olivier Carré consacre une page entière (sur les 4 que compte le tract) à la façon dont le maire Olivier Carré a géré la crise ?

Cette question-là, on peut en fait sans doute se la poser dans toutes les communes où les électeurs sont appelés à se rendre de nouveau aux urnes le 28 juin. Mais dans le cas d'Orléans, deux aspects retiennent l'attention : les actions de communication pendant la crise et l'absence de conseil municipal confirmant les décisions engagées, parfois lourdes de conséquence financière.

A la une d'Orléans.mag

La communication d'abord. Si la communication institutionnelle d'une collectivité territoriale reste autorisée pendant la campagne électorale, elle est strictement encadrée, notamment par l'article L52-1 du code électoral. "Pas de bilan, pas de valorisation de l'action et de la gestion de la collectivité intéressée par le scrutin", mettait ainsi en garde le 2 avril Me Rolande Placidi, avocate à Strasbourg et spécialiste du droit électoral. "La communication doit être neutre et porter sur des informations pratiques et administratives."

D'où une certaine surprise de voir Olivier Carré s'afficher en avril à la une du numéro 177 d'Orléans.mag, la publication mensuelle de la ville d'Orléans. "Se mettre en scène dans un bulletin municipal, en pleine campagne électorale, est effectivement assez étrange pour un maire-candidat, confie un juriste orléanais qui a souhaité rester anonyme. Cela rompt avec l'usage, et cela me semble juridiquement incertain."

Olivier Carré, interviewé dans le numéro 178 d'Orléans.mag daté du mois de mai 2020 - Capture d'écran

Certes, dans ce numéro, et comme dans le numéro suivant (n°178 daté de mai), il n'y a pas d'édito du maire "suspendu en raison de la période pré-électorale", précise le magazine. Mais dans chacun de ces deux numéros, on peut lire une longue interview d'Olivier Carré sur deux pages qui explique comment la crise sanitaire est gérée à Orléans, et pourquoi il a pris certaines décisions - "Il faut restaurer la confiance et aider à amplifier la reprise, car cette crise sanitaire ne doit pas se transformer en crise sociale", dit Olivier Carré dans le numéro 178 : "C'est quasiment l'annonce d'un programme", relève notre juriste.

Aucun conseil municipal : l'exception orléanaise

D'où la deuxième interrogation : pourquoi n'y a-t-il eu aucun conseil municipal à Orléans pendant toute cette période ? Certes, la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 a suspendu l'obligation de réunion trimestrielle du conseil municipal. Mais l'ordonnance du 1er avril a assoupli les conditions de réunion (quorum, pouvoir, possibilité de visio ou audio-conférence). Et de fait, la plupart des villes ont réuni leur conseil municipal pendant la crise : d'Angers à Nantes, en passant par Strasbourg et Nice, ou, dans le Loiret, Fleury-les-Aubrais et Montargis.

Orléans fait donc figure d'exception, alors même qu'Olivier Carré lui-même annonçait en avril, toujours dans le numéro 177 d'Orléans.mag : "J'ai réuni les élus le 14 mars en commission spéciale pour échanger sur des propositions qui devront, par la suite, être validées par nos instances délibérantes lorsque les règles de confinement seront levées." Cette validation n'a en fait jamais eu lieu.

Interrogé le 10 juin sur France Bleu Orléans, Olivier Carré rétorquait : "Le 5 mai, nous avons eu en visio-conférence l'équivalent d'un conseil municipal. Juridiquement, ce n'en était pas un, mais j'ai tenu à présenter le plan de déconfinement (...) Vous êtes en situation de crise, il faut que l'exécutif ait les mains libres pour agir." Et le maire d'Orléans d'insister que tout s'est fait "en transparence", "grâce à une boucle Telegram où chaque élu pouvait donner son avis et faire des suggestions." Mais cela ne remplace pas, évidemment, un vote.

La campagne "Orléans soutient ses commerçants" (600 affiches diffusée en mai-juin) a coûté 15 000 € à la ville - DR

Un simple détail ? Pas sûr. Certaines mesures - et toutes n'ont pas été annoncées lors de la présentation de ce plan de déconfinement - ont un impact financier non négligeable : le plan de soutien aux commerces, officiellement évalué à "plus de deux millions d'euros" dans "une lettre aux commerçants" adressée par Olivier Carré et en date du 15 mai ; la participation de la métropole au fonds de solidarité régionale pour les entreprises, à hauteur de 300 000€ ; l'achat de végétaux pour 100 000 €, afin de soutenir la filière horticole, etc. Autant de décisions qui n'ont pas été approuvées, formellement, par les élus.

Reste enfin le cas de la prime exceptionnelle qui sera versée aux agents municipaux et métropolitains qui ont été mobilisés lors de la crise sanitaire, et dont le coût global est estimé à 600 000 €. Le principe de cette prime a été fixé par le décret gouvernemental du 14 mai 2020, dont l'article 8 précise : "Les modalités d'attribution de la prime exceptionnelle sont définies par délibération de l'organe délibérant de la collectivité territoriale". Il semble bien, donc, que cette décision doit être débattue en conseil municipal. C'est d'ailleurs ce qui avait été fait, en juillet 2019, lors de l'attribution d'une "prime de pouvoir d'achat" pour les agents de la ville.