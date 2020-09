Orléans : le projet de "cité musicale" officiellement abandonné

Il n'y aura finalement pas de "cité musicale" à Orléans. C'est la grosse annonce effectuée par le maire Serge Grouard lors du conseil municipal hier soir. Ce projet, voulu par son prédécesseur Olivier Carré, consistait à installer, à la tête Nord du Pont de l'Europe, un nouvel équipement culturel où devaient à la fois déménager le conservatoire de musique et la salle de l'Astrolabe. C'était prévu à l'horizon 2023-2024, mais cela n'aura donc pas lieu.

Les raisons officielles de l'abandon : le coût et le site du conservatoire

La cité musicale, c'était en fait un symbole pour les détracteurs de l'ancien maire Olivier Carré : symbole, disaient-ils, d'un projet annoncé sans concertation, en janvier 2018, sans même que l'adjointe à la Culture de l'époque, Nathalie Kerrien, ne soit au courant. Mais ce ne sont pas les raisons brandies officiellement hier pour justifier l'abandon du projet.

"Il y a 2 raisons à cela, résume William Chancerelle, le nouvel adjoint à la Culture à Orléans. D'abord, le coût financier de ce projet, qui dépasse 50 millions d'euros (NDLR : en fait, 43 millions d'euros, selon le chiffre avancé par la précédente municipalité), c'est bien au-delà de nos capacités financières, surtout en ces temps difficiles. L'autre raison, c'est qu'on a envie de préserver le site actuel du conservatoire : c'est une chance et un luxe que de passer devant la cathédrale et de pouvoir ainsi entendre des voix et des instruments de musique ! Cela fait partie de l'identité, j'allais dire : de l'âme d'Orléans."

Quelle solution pour l'Astrolabe ?

Du coup, la rénovation du conservatoire voire son extension seront réalisées sur le site actuel : la "phase de réflexion" ne fait que débuter. Quant à l'Astrolabe, il ne sera pas oublié promet William Chancerelle : "On a bien conscience que le site du Baron tel qu'il existe actuellement ne peut plus correspondre aux besoins ni aux réalités de l'Astrolabe et nous sommes déterminés à promouvoir les musiques actuelles. Des solutions vont être trouvées, on va prendre le temps de réfléchir, c'est trop tôt pour y répondre, mais évidemment cet abandon de la cité musicale n'est en rien un abandon de l'Astrolabe, bien au contraire." Rappelons que dans son programme de 2014, Serge Grouard promettait de déménager l'Astrolabe sur le site de l'ancien hôpital Porte Madeleine, qui sera finalement transformé en lieu universitaire...

Autre conséquence, il faudra aussi trouver une nouvelle destination à cette fameuse friche de la tête du Nord du Pont de l'Europe : un serpent de mer vieux de 20 ans, qui a vu l'abandon successif de projets de logements, de déménagement du Crédit Mutuel et donc d'une cité musicale. Ce dernier épisode n'entraînera toutefois pas de coût financier assure la ville, puisque aucune étude n'avait encore été réalisée pour cette cité de la musique, seul le principe de la procédure dite de "marché global de performance" avait été acté en conseil municipal, en mars 2019, y compris par une partie de l'actuelle majorité...